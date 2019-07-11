سورية تعلن عودة 22873 لاجئا من الأردن

عمان- أعلنت السلطات السورية عودة دفعة جديدة من اللاجئين السوريين في الأردن عبر مركز نصيب الحدودي في درعا إلى بلادهم، اليوم الخميس.

وقالت وكالة “سانا” السورية إن عدد اللاجئين الذين عادوا من الأردن بلغ منذ منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي وحتى اليوم 22873.

وأشارت “سانا” إلى أن الجهات المعنية أمّنت كل التسهيلات لضمان العودة الآمنة من خلال تأمين حافلات وشاحنات لنقلهم مع أمتعتهم.

وذكرت أن الأربعاء الماضي شهد عودة عدد من العائلات اللاجئة من مخيم الأزرق جلها من النساء والأطفال.

وبحسب إحصائيات المفوضية السامية لشهر شباط (فبراير) الماضي؛ فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المملكة 671.579 لاجئا، يشكل الأطفال منهم 48%، فيما بلغ عدد أطفال اللاجئين السوريين الذين ولدوا في الأردن 125 ألف طفل.

ويعيش نحو 86 % من اللاجئين في الأردن دون خط الفقر، ويقيم 83.2 % من اللاجئين في المجتمعات المضيفة بواقع 625144، فيما يقيم في المخيمات 126131 لاجئا فقط، يشكلون نحو 16.8 % من اللاجئين، حيث يتوزعون بمخيمات المملكة: 78.5 ألف في مخيم الزعتري، ونحو41 ألفا في مخيم الأزرق و7 آلاف في المخيم الإماراتي.