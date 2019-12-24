سورية تلغي الرسوم الإضافية على الشاحنات الأردنية

طارق الدعجة

دمشق- أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، عن إلغاء الحكومة السورية للرسوم الإضافية المفروضة على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى سورية، وكذلك المارة بطريق الترانزيت، وتوحيد رسوم المرور المفروضة لتصبح 10% اعتبارا من اليوم.

وكانت الحكومة السورية تستوفي رسوما إضافية تعادل 200 دولارا على دخول الشاحنات الأردنية وترانزيت، غير الرسوم المفروضة بنسبة 10%.

وأكد الوزير االسوري استعداد الحكومة السورية لإعادة النظر بالرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية وتخفيضها في حال قيام الاردن بذلك وتقديم مزيد من التسهيلات لدخول سائقي الشاحنات السورية إلى الأراضي الاردنية.

وأكد حمود، خلال لقائه اليوم، نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة ونقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداود في مقر الوزارة استعداد حكومة بلاده للتعاون التام وتقديم كافة التسهيلات وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وأشار الوزير إلى لقاء مشترك سيعقد قريبا على مستوى وزراء النقل في كلا البلدين لبحث كافة المعيقات التي تعيق حركة انسياب البضائع ومرور الشاحنات عبر البلدين.

ومن جانبه اكد ابوعاقولة عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشددا على ضرورة إزالة كافة المعيقات والتحديات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين البلدين ونقل بضائع الترانزيت عبر اراضي البلدين المتجه إلى لبنان ودول الخليج والعراق ومصر.

وثمن ابوعاقولة قرار وزير النقل السوري بخصوص توحيد الرسوم لحين عقد اجتماعات مع الجانب الاردني كونها تشكل مصلحة اقتصادية مشتركة للطرفين.

وقال أبو عاقولة إن قطاع التخليص ينظر إلى الشقيقة سورية كشريك تجاري مهم وبما يحقق المصالح المشتركة.

من جهته، أكد محمد خير الداود ان عمق العلاقات التاريخية والاخوية التي تربط البلدين.

وأعرب الداود عن امله بتجاوز المعيقات التي تعترض حركة التجارة بين البلدين واستئناف النشاط التجاري ليعود الى مستويات ما قبل الازمة السورية.

ودعا إلى ضروة إعادة النظر بالرسوم المفروضة على الشاحنات بهدف زيادة التبادل التجاري ونقل بضائع الترانزيت كونها تشكل مصلحة مشتركة للطرفين من خلال تخفيض من الكلف وتعزيز تنافسية منتجات البلدين.

وكان وفد من نقابتي أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع واصحاب السيارات الشاحنات الاردنية بدأ السبت الماضي زيارة عمل للعاصمة السورية دمشق بدعوة من اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا.