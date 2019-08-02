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سورية.. قتيل وجرحى بسقوط صواريخ قرب القرداحة مسقط رأس الأسد

منذ 7 ساعات
القرداحة

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الغد- أفادت وكالة “سانا” السورية، بسقوط قتيل و3 جرحى نتيجة إطلاق صواريخ على بلدة بشلاما جنوب شرق مدينة القرداحة السورية مسقط رأس الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشارت الوكالة بحسب ما نقلت عنها “روسيا اليوم” إلى أنه “بعد مرور ساعات قليلة على بدء سريان مفعول وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب، أقدمت المجموعات الإرهابية المسلحة في الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة على إطلاق خمسة صواريخ من جبل شحشبو بالقرب من المرصد التركي رقم عشرة باتجاه الساحل”.

وأضافت أن “سقوط بعض الصواريخ في بلدة بشلاما جنوب شرق مدينة القرداحة أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين بجراح، وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين”.

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