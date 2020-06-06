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سورية.. متفرجون يتحدون قرار منع اقامة المباريات بحضور جماهيري – فيديو

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – حرصت العديد من الجماهير السورية على مؤازرة فرقها من فوق أسطح العمارات، وذلك بعد منع إقامة المباريات بحضور الجماهير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبعد استئناف منافسات الدوري السوري لكرة القدم، شكلت جماهير الاتحاد والشرطة حالة غريبة بتعريض حياتهم للخطر، من خلال حرصهم على متابعة المباراة فوق أسطح المباني العالية.

وتاليا الفيديو:

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