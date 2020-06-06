سورية.. متفرجون يتحدون قرار منع اقامة المباريات بحضور جماهيري – فيديو

عمان – الغد – حرصت العديد من الجماهير السورية على مؤازرة فرقها من فوق أسطح العمارات، وذلك بعد منع إقامة المباريات بحضور الجماهير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبعد استئناف منافسات الدوري السوري لكرة القدم، شكلت جماهير الاتحاد والشرطة حالة غريبة بتعريض حياتهم للخطر، من خلال حرصهم على متابعة المباراة فوق أسطح المباني العالية.
وتاليا الفيديو:
تم استئناف الدوري السوري بدون جمهور والجميع التزم بعدم الدخول الى الملعب و هذه لقطة من مباراة الاتحاد والشرطة …..اتحداكم تشوفو واحد بالملعب 😅 pic.twitter.com/3qsXFx42sZ
— 🙌🏻 (@Alosaime_saleh) June 1, 2020