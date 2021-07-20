سورية: 5 قتلى بصواريخ إسرائيلية استهدفت ريف حلب

بيروت – قتل خمسة مقاتلين موالين للنظام في ضربات إسرائيلية ليل الاثنين الثلاثاء في سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد إن مقاتلين سوريين قضيا إضافة الى ثلاثة مقاتلين غير سوريين في صفوف ميليشيات موالية لايران.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية افادت أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت لصواريخ إسرائيلية فوق ريف حلب الشرقي الإثنين، في هجوم قال المرصد السوري إنّه استهدف مواقع تابعة لجماعات عسكرية موالية للنظام السوري.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” نقلاً عن مصدر عسكري إنّه “حوالى الساعة 23,37 من مساء الإثنين قام العدوّ الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض النقاط في منطقة السفيرة”.

وأضافت “تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان”.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتّخذ بريطانيا مقرّاً له إنّ “الضربات الإسرائيلية استهدفت منطقة جبل الواحة، قرب مركز البحوث العلمية (…) في منطقة السفيرة بريف حلب، حيث تتواجد هناك قاعدة إيرانية ومستودعات أسلحة لها، ما أدّى إلى تدميرها”.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

والشهر الماضي أدّت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في وسط سوريا إلى مقتل 11 جندياً حكومياً سورياً وعنصر ميليشيا. -(أ ف ب)