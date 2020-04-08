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سوريون يتبرعون لمساندة جهود الدولة بمكافحة “كورونا”

منذ ساعتين
علم سوريا

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عمان- أعلنت مجموعة من أصحاب الأعمال السوريين المقيمين بالأردن، عن تقديم تبرعات نقدية وعينية للمساهمة بجهود الدولة الاردنية المبذولة لمكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وحماية صحة وسلامة المواطنين.
واكدوا ان هذا التبرع، جزء من باب رد الجميل للأردن، لاستضافته واحتضانه لعدد كبير من المواطنين السوريين المقيمين على ارض المملكة، لغايات العمل او الاستثمار او داخل مخيمات اللجوء.
واشاروا الى ان هذه المبالغ التي تم التبرع فيها قيمتها 400 الف دينار، مخصصة لوزارة الصحة، لمساندة جهودها في مكافحة وباء كورونا، إضافة الى مبلغ 200 الف دينار كمواد عينية لصالح وزارة التنمية الاجتماعية.
وطالبوا الجميع بمساندة جهود الدولة في سعيها الحثيث لمكافحة المرض، وحماية سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على ارض الاردن. -(بترا)

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