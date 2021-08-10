سوريون يتغلبون على صعوبات العيش بمشاريع عائلية

منى أبوحمور

عمان- الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها عائلة أبو خالد الدمشقي منذ وصوله إلى الأردن بعد الحرب السورية دفعته للبحث طويلا عن فرصة تمكنه وأسرته التي تتكون من سبعة أفراد من العيش وسط ظروف اقتصادية، واجتماعية ونفسية صعبة.

لم يكن العثور على وظيفة بالأمر السهل، بحسب أبو خالد الذي اضطر عند وصوله للعمل في صالات المطاعم رغم أنه كان صاحب مطعم في سورية قبل قدومه للأردن، بحثا عن لقمة العيش.

عمل أبوخالد وحده غير كاف لتلبية متطلبات عائلة تتكون من سبعة أفراد وفيها أربعة شباب في سن العمل، إلا أن السوق لم يكن وافرا للعمل وكانت هناك صعوبة في إيجاد وظائف لهم، ما دفعه للتفكير بإقامة مشروع صغير يتمكن من خلاله توفير عمل له ولأبنائه.

يقول “كنت أحلم منذ أن جئت إلى الأردن أن أعاود فتح مطعم يشبه الذي كان في سورية”، وهو ما سعى أبوخالد وأبناؤه إلى تحقيقه بعد أن اتخذوا من محافظة البلقاء مستقرا لهم.

أخذت فكرة إعادة فتح المطعم مجهودا كبيرا من عائلة الدمشقي وسط ظروف مالية صعبة وتحديات كبيرة تجاوزتها الأسرة بيد واحدة وإصرار على تجاوز الصعاب لتتمكن من الصمود والوقوف على قدميها مرة أخرى.

العزيمة والإصرار ودعم أبناء المجتمع المحلي هو سر نجاح عائلة الآغا التي استطاعت تأسيس مشروعها الصغير بجهود عائلية ليصبح بعد عامين واحدا من المطاعم الجيدة التي تقدم الشاورما والعرايس والمشاوي والمعجنات.

رغم وجود الكثير من المطاعم التي تقدم هذه الأصناف من الطعام على اختلاف أسعارها، إلا أن مطعم الآغا حظي بإقبال كبير من سكان المنطقة بحسب سليم الآغا “أبوسعد” الذي افتتح مشروعه في العام 2017.

يقول “بالحب والبركة والتوكل على الله نحضر أطباقنا”، بهذه المكونات يستفتح أبوسعد مطعمه الذي يعمل فيه أبناؤه الثلاثة وصهراه، فضلا عن ابن أخيه الذي يقوم بتوصيل الطلبات.

استأجر أبوسعد بيتا مجاورا للمطعم وذلك لتتمكن زوجته وبناته من مساعدته في إعداد المعجنات المنزلية الطازجة والسلطات والتبولة وتقديمها في المطعم إلى جانب الوجبات.

ليس فقط الحاجة والبحث عن مشروع عائلي يمكن من خلاله أبوسعد أسرته ويحقق لهم حياة تملأها الطمأنينة، وإنما الهدف أيضا تقديم وجبات سريعة بالمطعم بسعر الكلفة مع عروض مجانية ليتمكن ذوو الدخل المحدود من إطعام أبنائهم من وجبات المطعم.

رغم أن الطعام والحلويات الشامية من المشاريع العائلية الأكثر رواجا بين العائلات السورية في الأردن، إلا أن عائلة أبو أحمد السورية بدأت ببيع الملابس القطنية ومستلزمات الأطفال من البيت في العام 2012 حتى انتهى الأمر بها بمشروعها الخاص “المؤسسة السورية لملابس الأطفال”.

بدأ مشروع أبو أحمد الذي قامت زوجته

أم أحمد بإدارته في مدينة السلط وارتبط اسم المحل باسمها وأصبح يعرف للناس باسم “أم أحمد السورية”، بعد أن استأجرت محلا صغيرا جدا في وسط البلد لا تتجاوز مساحته ستة أمتار مربعة في العام 2014 إلا أنها وبعد ثلاثة أعوام من العمل الشاق والبيع ليلا ونهارا هي وأسرتها تمكنوا من افتتاح مؤسستها العائلية المتخصصة ببيع ملابس الأطفال والكبار.

تقول أم أحمد “لم يكن الأمر سهلا ومرت علينا أياما ثقيلة ولم يكن بوسعنا سوى الصبر والأمل بالله بأن القادم أفضل”، فقد ساعد إقبال الناس على الملابس السورية وجودتها ووقوف أبناء المنطقة إلى جانبهم وأسعارهم المتدنية مقارنة بما هو موجود في الأسواق بزيادة الإقبال عليهم.

كان المشروع العائلي هو نواة النجاح وسبب ما وصلت إليه الأسرة من قوة اقتصادية هذا اليوم، فتشغيل كافة أبناء وبنات العائلة خفف عنهم كثيرا من الأعباء المادية ومكنهم من متابعة المشوار وتجاوز الصعاب حتى كبر بهمة أبناء وبنات العائلة وأصبح شركة ألبسة كبيرة.

وتطمح عائلة أبو أحمد لفتح فروع أخرى في باقي محافظات المملكة إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت على عملهم.

خبير علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش يبين بدوره أن التمكين الأسري هو أحد وسائل مواجهة المشكلات الناجمة عن عدم وجود فرص عمل أو إيجاد فرص عمل تشاركي من قبل أفراد الأسرة.

هذا النشاط بحسب عايش من الواضح يدخل الى المجتمع الأردني، وأن السوريين هم رواد في هذا المجال حتى قبل الأزمة السورية، وهذا نمط إيجابي جديد بمعنى أن مؤسسات المجتمع المدني ومصادر التمويل يفترض أن تبحث عن تمكين الأسرة وهذا كله يؤدي في حالات كثيرة إشغال جميع أفرادها كل حسب عمره وقدرته واستطاعته بنشاط أسري ينجم عنه دخل للجميع وتشغيل لأفرادها، وبالتالي تمكينها من مواجهة متطلبات الأعباء المختلفة كفريق.

هذا النوع من العمل يثري تجربة العمل الاجتماعي والتمويلي في الأردن وينقل تعميم هذه الفكرة ليس فقط بين أوساط السوريين وإنما أيضا بين الأردنيين.

ويلفت عايش إلى أن عدم توفر فرص العمل تدفع لإيجاد أعمال وأنشطة من نوع جديد فيها من التشاركية والأفكار التي تبدو بسيطة، وبالفعل تتحول إذا ما استثمرت بشكل صحيح إلى مصدر مدر للدخل والأستقرار وممكنة للأسر وأفرادها لمواجهة المتطلبات المجتمعية.

ويذكر عايش بأن مؤسسات وشركات كبرى في العالم بدأت كمؤسسات أسرية في إدارة المشاريع التي تحتاج إمكانات مادية وبشرية ما يساهم بحلول أكبر لمواجهة البطالة وانخفاض معدل الدخل للأفراد ويوفر حاضنة إيجابية للسوريين، إذ يتحولون من حاضنة استهلاكية إلى حاضنة منتجة. ويمكن نقل هذه التجارب بعد تهذيبها وتنظيمها وتبويبها وتشكيلها بشكل أفضل لتكون مؤسسية أكثر منها معتمدة على الأفراد فقط.

ويعتبر عايش هذه المشاريع جزءا من إدارة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل إيجابي، إذ أن هذه الأنشطة تخلق أفكارا إبداعية ربما تكون بسيطة على مستوى المشاريع، وربما تدفع نحو الخروج من وطأة الظروف القائمة إلى أفكار إيجابية تحقق الدخل وتطور المشاريع الأسرية.

ووفق عايش ينبغي تقبل مثل هذه الأفكار وقيام السوريين بها بل وتشجعها بالشراء والمتابعة وبالتالي يكون هناك تكامل بين الظروف الاجتماعية والحياتية والإنسانية مما يؤدي إلى شكل من أشكال النجاح لهذه التجارب.

بلغ عدد الشركات السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات الأردنية، ما لا يقل عن 4100 شركة مع بداية العام 2018، تتوزع على عدة قطاعات، أهمها الصناعة والتجارة والعقارات، مع إجمالي رؤوس أموال تجاوزت الـ 220 مليون دينار أردني (310 ملايين دولار).

هذا وقد بلغت عدد تصاريح العمل في العام 2020، الصادرة للذكور 36117 تصريح عمل وبنسبة 93.2 % مقابل 2639 تصريح عمل للإناث وبنسبة 6.8 %.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 661 ألف لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

ومن المهن التي يعمل بها السوريون؛ الخياطة والتطريز للإناث، وظائف التغليف والتعليب في المصانع (ذكور وإناث)، تشغيل الماكنات في المصانع، صناعة الحلويات والمعجّنات، الإنشاءات والدهان والحدادة (للذكور)، الزراعة والحراج.

إلى ذلك فإن العمل في أيّ من المجالات السابقة يتطلّب الحصول على تصريح عمل من وزارة العمل بشكل قانوني من خلال الحصول على تصاريح العمل التي تعتبر حماية لكلّ من العامل وصاحب العمل.

هذا وقد تمّ إعفاء تصاريح العمل المعطاة للسوريين من كافة الرسوم والطوابع، ويتمّ استيفاء 10 دنانير فقط لا غير كبدل تدقيق المعاملات كذلك فإن الحصول على تصريح عمل لا يؤثر على وضع اللجوء للسوريين، ممّا يعني أنهم سيبقون محل اعتبار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لغايات إعادة التوطين.

وتشترط وزارة العمل ألا يقل عمر المتقدم للحصول على تصريح العمل عن 18 سنة، وتوفر بطاقة الخدمات الخاصة بالجالية السورية والصادرة من وزارة الداخلية كما يجب أن تكون سارية المفعول، وصورة شخصية واحدة. في حين يتطلب من صاحب العمل وجود شهادة تسجيل للمؤسسة أو الشركة، ورخصة مهن سارية المفعول وكشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعقد العمل، وبطاقة الهوية الشخصية لصاحب العمل أو تفويض موقع من صاحب العمل لمقدم الطلب.