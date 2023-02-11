سوزان نجم الدين تجول في المناطق المدمرة في سوريا (فيديو)

جالت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، في عدد من المناطق التي ضربها الزلزال شمال سوريا، حيث عرضت مشاهد للابنة المدمرة والمآسي التي خلفتها الكارثة، كما عمدت الى التواصل مع عدد من المتضررين محاولة المساعدة قدر الامكان، إذ عبرت عن حزنها الشديد.

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وشاركت سوزان متابعيها على انستغرام، مقطع فيديو يظهر الدمار الكبير في تلك المناطق، حيث ارفقت الفيديو بأغنية “في حزن وسع المدى”، كما علقت بالقول: “عالأرض الوجع أكبر بكتير”.

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين أكدوا على صعوبة المشهد وعبروا عن الحزن الشديد الذي يعتريهم بسبب ما حصل.