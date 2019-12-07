سوزا يؤكد ثقته بقدرة لاعبي البحرين على تحقيق أول لقب بكأس الخليج

وصرح في مؤتمر صحفي: “سنحاول أن نواصل عروضنا وتقديم أداء أفضل من المباريات السابقة. يجب أن نكون أقوى وأكثر كفاءة ويتوجب علينا التسجيل وأنا متأكد أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل الفوز”.

وأضاف: “بالطبع نسعى للفوز بهذه البطولة، ولكن ما زلنا نبني فريقا جديدا للمستقبل بعدد كبير من اللاعبين. مثل هذه المباريات ذات المستوى العالي هي ما تمنح الفريق الشخصية والخبرة”.

المؤتمر الصحفي للمنتخب البحريني 🇧🇭 قال هيليو سوزا مدرب المنتخب:

سنواصل عروضنا ونقدم أفضل مما قدمناه في المباراة السابقة ، ويجب أن نكون هذه المرة أقوى وأكثر كفاءة. وقال مهدي حميدان لاعب المنتخب:

جاهزون لهذه المباراة التي وصلنا لها بعد تضحيات وجهود متواصلة.#خليجي24 pic.twitter.com/8gw5cMhtm0 — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) December 7, 2019

وتابع: ” نأمل أن نحسم المباراة خلال 90 دقيقة بدون المرور مجددا للأشواط الإضافية، حيث سيكون هذا الأمر صعبا، ولكن بالنهاية نحن جاهزون لأي سيناريو”.

وبسؤاله عن الضغوط التي يواجهها في خليجي 24، قال: “هذه كرة القدم مليئة بالضغوط لأنك مطالب بإنجاز مهمة من كل مباراة، لكن أعتبر أن مثل هذه الضغوط عامل مساعد للاعبين. وأنا راضٍ تماما بما قدمناه في هذه البطولة. لقد تعاملنا مع ضغط المباريات على نحو جيد وواجهنا أربعة منتخبات قوية”.

وقال: “من المهم أن تبدأ بالتسجيل في هذه المباراة. سنحاول الهجوم كما قمنا في المباريات السابقة، ونحن فريق قادر على العودة في المباريات في أي وقت كما حدث أمام الكويت والعراق”.

وعن توقعاته ببلوغ النهائي صرح المدرب البرتغالي: “توقعت الوصول للنهائي بالنظر إلى التضحيات التي قدمها اللاعبون طوال الفترة الماضية”.

من جهته أكد لاعب البحرين مهدي حميدان جاهزية زملائه لنهائي خليجي 24، حيث قال في المؤتمر الصحفي: “نحن جاهزون لهذه المباراة التي وصلنا لها بعد تضحيات وجهود متواصلة”.

وعن التحضيرات، صرح أن “النهائي مثل أي مباراة من ناحية التحضيرات وجميع اللاعبين الـ 23 جاهزون وسنحاول الارتقاء بالكرة البحرينية”. (إفي)