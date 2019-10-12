سوزوكا تتحضر للإعصار وسط مخاوف الفرق من عدم إقامة السباق

سوزوكا – اتخذ القيمون على سباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة خطر الإعصار هاغيبيس الذي يهدد سواحل الأرخبيل، فيما يأمل مديرو الفرق في إقامة السباق اليوم الأحد بعد إلغاء جميع فعاليات أمس السبت.

وكان الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” أصدر، بالتنسيق مع ادارة الفورمولا و1 (فوم) والمسؤولين عن حلبة سوزوكا والاتحاد الياباني للسيارات، بيانا أكد فيه إلغاء جميع أحداث أمس لأسباب تتعلق بالسلامة، الأمر الذي استتبع إطلاق عملية حماية الحلبة والبنى التحتية فور الانتهاء من فترتي التجارب الحرة أول من أمس الجمعة واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.

وعمد المسؤولون عن الحلبة إلى نشر الآلاف من الأكياس الرملية من أجل حماية منصات الانطلاق من المياه في حال حصول فيضان، فيما تم نقل معدات التوقيت الالكترونية إلى داخل الابنية، وتفكيك منصة التتويج وتعليبها بهدف حمايتها.

وشرح البريطاني ستيف نيلسون، المدير الرياضي للفورمولا 1، أسباب اتخاذ اجراءات السلامة مؤكدا أن الهدف من هذه التدابير هو أن “نضمن عندما نأتي صباح الأحد ان كلا من التوقيت، أضواء جهاز الانطلاق، جهاز تتبع السيارات عبر الأقمار الصناعية جي بي أس والألواح الضوئية حول الحلبة هي في مكان آمن بعيدا عن العاصفة”.

وأكد نيلسون في حديثه لموقع “فورمولا1.كوم” الجمعة أن الطاقم الرياضي التقني واجه مهمة لوجستية لم يسبق لها مثيل لمقاومة واحد من أكبر الاعاصير الذي يضرب اليابان منذ عقود، وقد عمل طوال ليلة السبت “لتوصيل كل شيء مجددا والتأكد من أن جميع الانظمة تعمل” لتشغيلها مجددا فور مرور العاصفة.

وبدورها، اتخذت الفرق العشرة المشاركة في الفئة الأولى تدابير احترازية فعمل الميكانيكيون وطواقم الدعم بجهد لرفع المعدات الحساسة خارج ارضية منصات الانطلاق في حالة الفيضانات وحماية المرائب بأكياس الرمل والأغطية البلاستيكية.

ولحظ البيان الذي اصدره “فيا” انه في حال تعذر إقامة التجارب الرسمية صباح اليوم الأحد والتي كانت مقررة أمس، سيتم اعتماد ترتيب فترة التجارب الحرة الثانية التي أقيمت أول من أمس الجمعة لتحديد جدول الانطلاق.

وأفضت هذه الفترة إلى هيمنة فريق مرسيدس الذي ادخل تحديثات على سيارته، على المركزين الأول والثاني مع تسجيل الفنلندي فالتيري بوتاس اسرع توقيت أمام زميله البريطاني لويس هاميلتون، فيما حل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن ثالثا أمام سائقي فيراري شارل لوكلير من موناكو والألماني سيباستيان فيتل.

وتقام التجارب الرسمية اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (01,00 بتوقيت غرينيتش) بعدما كانت مقررة السبت وذلك بقرار من المنظمين بسبب إعصار هاغيبيس الذي يهدد اليابان.

وأوضح المنظمون أن هذا التأجيل مشروط بطقس صباح الأحد على حلبة سوزوكا حيث من المتوقع هبوب رياح قوية. أما السباق فما يزال مقررا في تمام الساعة 14,10 بالتوقيت المحلي (5,10 بتوقيت غرينيتش).

ويتحين فريق مرسيدس في اليابان فرصة حسم لقب الصانعين للمرة السادسة على التوالي في تاريخه، في إنجاز قياسي في الفئة الأولى، في حال نجح سائقاه في تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني على حلبة سوزوكا التي فاز عليها بالمركز الأول منذ العام 2014، وتحديدا منذ بدء حقبة المحركات الهجينة مع هاميلتون الأعوام 2014 و2015 و2017 و2018 وبطل العالم السابق نيكو روزبرغ 2016 خلال العام تتويجه.

في المقابل، سيترك فوز هاميلتون بالمركز الأول الباب في اليابان مشرعا فقط امام زميله بوتاس الذي يتأخر عنه قبل السباق بفارق 73 نقطة في ترتيب السائقين (571 مقابل 409)، ضمن دائرة إمكانية اللحاق به وذلك قبل أربع جولات من النهاية.

وسيقترب بطل العالم خمس مرات أكثر من خط “السباق النهائي” لاحراز في الجولة المقبلة المقررة في المكسيك لقبه العالمي الثالث تواليا والسادس في مسيرته، ليفك ارتباطه مع الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو وليقترب أكثر من أسطورة رياضة سيارات الفورمولا 1 الالماني مايكل شوماخر صاحب الرقم القياسي مع 7 ألقاب.

وأرغم إعصار هاغيبيس، المسؤولين عن بطولة العالم للرجبي المقامة في اليابان، على إلغاء مباراتي انجلترا مع فرنسا، ونيوزيلند مع إيطاليا ضمن دور المجموعات واللتين كانتا مقررتين أمس السبت.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اشارت إلى أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة التي صنفت بأنها “كبيرة وقوية للغاية” وسط أو شرق اليابان، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الإعصار إلى 216 كيلومترا في الساعة. -(أ ف ب)