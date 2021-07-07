“سوسيته جنرال-الأردن” يوقع اتفاقية مع “مشروع الريتز -كارلتون ريزدنسز، عمان”

عمان – وقّع بنك سوسيته جنرال-الأردن اتفاقية تعاون مع شركة الإقبال للتطوير العقاري والفنادق (مشروع الريتز- كارلتون ريزدنسز، عمان)، حيث وقع الاتفاقية كل من مدير عام البنك نديم قبوات، والرئيس التنفيذي للشركة عماد الكيلاني.

بموجب هذه الاتفاقيّة سيقوم البنك بمنح قرض سكني بسعر فائدة منافس جدا وشروط ميسرة على فترة سداد تصل لغاية ثلاثين عاما للأشخاص والجهات المهتمة بشراء وحدات سكنية في مشروع الريتز -كارلتون ريزدنسز، عمّان.

بالمناسبة، أعرب الكيلاني عن شكره لـSGBJ قائلا: “نشكر بنك سوسيته جنرال-الأردن على تعاونه وايمانه بأهمية مشروع الريتز -كارلتون ريزدنسز، عمان والذي تم ترجمتهما بمنح أسعار فائدة منافسة وغير مسبوقة في السوق الأردني”.

من جهته، أشاد قبوات بالمشروع المميّز وثمّن هذا التعاون الّذي سيسهم خلال هذه الظروف الاستثنائيّة في تمكين العملاء المهتمّين من التملّك في هذا المشروع، وأكّد على أهمية دور البنوك في تحريك عجلة الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة.

وبفضل موقعه الإستراتيجي في قلب العاصمة، فإن “الريتز–كارلتون عمّان” سيعكس أصالة الثقافة الأردنية العريقة بطابع عصري، وفقا لأعلى المعايير العالمية. وسيتكون برج “الريتز–كارلتون ريزيدنس” من 90 شقّة سكنيّة مخصّصة للبيع، وستضم كلّ منها حصريا غرف نوم ماستر. وتتنوع الشقق من حيث حجمها، بدءا من غرفة نوم واحدة وحتى أربع غرف نوم، كما توجد شقتين دوبلكس “بنتهاوس”، وتمنح هذه الشقق حرّية الوصول إلى عدد غير محدّد من مرافق الراحة والترفيه المميّزة، كبركة السباحة الداخلية، ومركز اللياقة البدنية، والنادي الاجتماعي، وغرفة الاجتماعات. وعلاوة على ذلك، ستقدم الشقق السكنية وجهات فريدة للترفيه، تضم غرفة سينما، وغرفة مخصصة لألعاب الأطفال. وفي الوقت نفسه، فإنّ هذه الشقق، التي تقدّم مستويات راحة يتوق إليها المالكون، ستضم أيضا متجرا صغيرا، وصالونا للتجميل، وصرافا آليا في منطقة اللوبي، بالإضافة إلى محطات لشحن السيارات الكهربائيّة، ومواقف مخصّصة للزوار.