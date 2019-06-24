“سوسيته جنرال” والسفارة الفرنسية يقدمان منحة دراسية مشتركة

عمان- في إطار الشراكة المستمرة مع السفارة الفرنسية في الأردن، قدم بنك سوسيته جنرال- الأردن (SGBJ) منحة دراسية مشتركة مع السفارة للطالب الأردني رامي، لدراسة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية العامة في جامعة رين في فرنسا. أقيم بهذه المناسبة حفل استقبال منزل سفير فرنسا في الأردن، ديفيد بيرتولوتي، احتفالا بتقديم أول منحة دراسية ضمن برنامج الشراكة ما بين السفارة وشركائها.

وقال السفير الفرنسي، بيرتولوتي، في كلمته الافتتاحية “إن هذه المنح الممولة من قبل السفارة وشركائها، تؤكد التزام السفير الفرنسي بزيادة التبادل التعليمي وفرص ذهاب الأردنيين الى فرنسا. كما أنها تندرج ضمن إطار الجهود التي تبذلها السفارة من أجل تعزيز فرص حصول الشباب الأردني على فرص العمل، وذلك من خلال تأهيلهم بشكل أفضل لسوق العمل واحتياجاته”.

وأضاف “ان تطوير المنح التي نقدمها للتعاون مع الشركاء، هو أحد المجالات ذات الأولوية بالنسبة لنا ولعملنا في الأردن”، مؤكدا أن دعم الشركات للتعليم العالي أساسي سواء من الناحية المادية أو من ناحية تقديم الخبرات والتدريب. كما دعا الشركات الموجودة في الأردن الى تعزيز برامج المنح التي يقدمونها.

ومن جهته، أوضح شربل قبلان، مدير إدارة الأفراد والتسويق SGBJ، في كلمة له خلال الاحتفال “أن هذه المبادرات تتماشى مع رؤية مجموعة سوسيته جنرال، التي تهدف الى دعم وتعزيز الحوار بين الثقافات وتنوعها”.

وأكد دور SGBJ الفعال في دعم مختلف مبادرات المسؤولية الاجتماعية بما فيها التعليم، إيمانا منه بأهمية الاستثمار في مواهب الشباب، والأجيال المقبلة.

وفي نهاية كلمته، توجه قبلان بالشكر للسفارة الفرنسية في الأردن وفريق العمل، الذين أسهموا في إنجاح هذا البرنامج.