“سوسيته جنرال” يشارك باحتفالات عيد الجيش اللبناني

عمان- شارك بنك سوسيته جنرال- الأردن في الاحتفال الذي أقامته السفارة اللبنانية في عمّان بمناسبة العيد الرابع والسبعين للجيش اللبناني، برعاية السفيرة ترايسي شمعون؛ حيث أقام الملحق العسكري اللبناني في الأردن العميد الركن عماد الدين مراد حفل غداء في البيت اللبناني في جرش، حضره عدد من الملحقين العسكريين في السفارات العربية والأجنبية المعتمدة في الأردن وعدد من الضباط الأردنيين، بالإضافة للإدارة العليا للبنك.

وتخلل الحفل كلمة للعميد مراد رحب فيها بالحضور وتلتها كلمة لراعية الحفل السفيرة ترايسي شمعون التي أثنت على العلاقات المتميزة بين لبنان والأردن.

وتقدم نائب المدير العام لـ”SGBJ”، رامي الخفش، نيابةً عن المدير العام للبنك، بتهانيه الحارة من سعادة السفيرة ومن الجالية اللبنانية في الأردن بمناسبة عيد الجيش. كما أكد حرص “SGBJ” على المحافظة على العلاقات الخاصة بين لبنان والأردن. وكان موظفو البنك متواجدين في الركن الخاص بـ”SGBJ”؛ حيث قاموا بتوزيع الهدايا التذكارية على الضيوف الكرام.