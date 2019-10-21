“سوسيته جنرال” يشارك برعاية مشروع المتحف الرقمي

عمان – شارك بنك سوسيته جنرال – الأردن برعاية مشروع المتحف الرقمي “ميكرو – فولي”، أول متحف رقمي في المملكة، والذي تم انشاؤه مؤخرا في المعهد الثقافي الفرنسي في الأردن.

تم الافتتاح تحت رعاية سفيرة فرنسا في الأردن فيرونيك فولاند، حيث سيتيح المتحف للزوّار فرصة استكشاف روائع الأعمال الفنّية المعروضة في أبرز المتاحف والهيئات الثقافية الفرنسية، عن بعد. كما يقدّم المتحف برنامجاً ثقافياً وورشات عمل فنية طوال العام، إذ يؤمّن فضاء ثقافيا افتراضيا رحبا، يعمل على ترويج سائر أشكال الفن والإبداع والابتكار وهو مموّل من قبل وزارة الثقافة الفرنسيّة.

وأكدّ المدير العام لـSGBJ، السيّد نديم قبوات، على أهميّة مشروع المتحف الرقمي “ميكرو – فولي”، والذي سيتيح الفرصة للشعب الأردني باستكشاف أبرز اللوحات الفنية المعروفة حول العالم من بينها قصر فيرساي ومتحف اللوفر ومتحف بيكاسو الوطني وغيرها.