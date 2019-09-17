“سوسيته جنرال” يشارك بفعاليات الأسبوع الفرنسي في عمّان

عمان- شارك بنك سوسيته جنرال- الأردن (SGBJ)، للمرة الرابعة، في فعاليات الأسبوع الفرنسي في عمّان، الذي أقيم في بوليفارد العبدلي، المعروف بوسط البلد الجديد، وذلك برعاية وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، وسعادة السفيرة الفرنسية في المملكة فيرونيك فولاند-عنيني ورئيس غرفة التجارة الفرنسية الأردنية (كافراج) عقل بلتاجي. وضمت الفعاليات أنشطة عديدة في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.

وقال شربل قبلان، مدير إدارة الأفراد والعمليات البنكية الخاصة والتسويق، نيابةً عن المدير العام للبنك “إن SGBJ يحرص على المشاركة في الأسبوع الفرنسي، هذه الفعالية السنوية التي تحتفل بالثقافة الفرنسية بكل أشكالها في قلب العاصمة عمّان”. كما أكد أهمية العلاقات الفرنسية الأردنية العريقة، لا سيما أن فرنسا هي المستثمر الأجنبي الأول في الأردن. كما شدد على التزام البنك برؤية مجموعة سوسيته جنرال الداعمة والمعززة لمبدأ الجمع بين الثقافات. كما رعى البنك حفلة موسيقية رائعة، أحيتها الفرقة المحلية المميزة Stitch، أول من أمس، حضرها العديد من زوار الأسبوع.

ومن الجدير ذكره، أن الأسبوع الفرنسي الذي تنظمه غرفة التجارة الفرنسية الأردنية- كفراج، بالتعاون مع السفارة الفرنسية والمعهد الثقافي الفرنسي، يسلط الضوء على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ حيث تقوم الشركات الفرنسية العاملة في الأردن بعرض خبراتها ومنتجاتها للأردنيين ليستمتعوا بها؛ حيث تتنوع القطاعات التي تعمل فيها فرنسا بالأردن: من قطاع الاتصالات إلى قطاعات الطاقة والسيارات والإسمنت والطائرات والشحن والخدمات المصرفية وفن الطهي الفرنسي، بالإضافة لمستحضرات التجميل والعطور الفرنسية.

وشارك ممثلون عن البنك في هذه الفعاليات؛ حيث تواجدوا في ركن خاص بـSGBJ، بهدف تعريف رواد الأسبوع الفرنسي بمنتجات البنك المختلفة.