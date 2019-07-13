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“سوسيته جنرال” يشارك في دعم نادي تراسانطة الصيفي الثامن

منذ 41 دقيقة
مشاركون في نادي تراسانطة الصيفي - (من المصدر)

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عمان- شارك بنك “سوسيته جنرال” برعاية نادي كلية تراسانطة الصيفي الثامن 2019؛ حيث تم وضع شعار البنك على المواد الدعائية المتعلقة بالنادي والـT-shirts التي يرتديها الطلاب. وقام فريق من موظفي البنك بتوزيع هدايا عينية على طلاب المدرسة وتعريفهم على منتج الشباب: Swing.
وتأتي رعاية البنك لمثل هذه النشاطات، انطلاقا من حرصه الدائم على تقديم الدعم لتنمية المواهب الرياضية لدى الأطفال وتمكينهم من تطوير قدراتهم البدنية وتنمية روح الفريق الواحد لديهم.

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