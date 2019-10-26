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“سوسيته جنرال” ينظم يوما توعويا للكشف المبكر عن سرطان الثدي

منذ 8 دقائق
مشاركات في اليوم التوعوي - (من المصدر)

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عمان- لاحقا لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الخاص بالتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، نظمت اللجنة الاجتماعية لبنك سوسيته جنرال- الأردن، وبالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان والبرنامج الأردني لسرطان الثدي، يوم توعية خاصا لموظفات البنك يوم الثلاثاء الماضي.
أقيمت المحاضرة التوعوية للموظفات في مركز التدريب في مبنى الإدارة بالعبدلي/ البوليفارد، من قبل دكتورة مختصة من البرنامج الأردني لسرطان الثدي؛ حيث تم الحديث عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومن ثم تم إجراء فحص سريري للموظفات الراغبات في إجراء الفحص. ومن الجدير ذكره، أن اللجنة الاجتماعية قامت بشراء أساور مطاطية وأساور وردية خاصة بشهر التوعية لتوزيعها على الموظفات، كما وتم وضع الحصالة الوردية في كافتيريا البنك للتبرعات الشخصية التي يذهب ريعها لصالح دعم السيدات الأقل حظاً لمساعدتهن على الحصول على فحص مبكر.

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