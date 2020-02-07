سوسييداد يواجه ميرانديس وبلباو مع غرناطة في الدور نصف النهائي

مدريد – أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا بكرة القدم، التي سحبت الجمعة في مقر الاتحاد المحلي للعبة عن وقوع ريال سوسييداد في مواجهة ميرانديس من الدرجة الثانية، وأتلتيك بلباو مع غرناطة.



وكان سوسييداد حقق مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه ريال مدريد بفوزه عليه في عقر داره ملعب سانتياغو برنابيو 4-3، في حين اطاح فريق اقليم الباسك الاخر اتلتيك بلباو برشلونة بفوزه عليه بهدف قاتل سجل في الوقت بدل الضائع.

💪 ¡Ya conocemos a nuestro rival de semifinales de la #CopaDelRey! El partido de ida se disputará en San Mamés y el de vuelta en el Nuevo Los Cármenes 🏟 🆚 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗖𝗙 #BiziAmetsa 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/arXgJz2KwC — Athletic Club (@AthleticClub) February 7, 2020

في المقابل، تغلب غرناطة على فالنسيا حامل اللقب 2-1 الثلاثاء، وميرانديس على فياريال 4-2 الأربعاء.

ويقام الدور نصف النهائي على مرحلتين حيث تقام مباراتا الذهاب في 12 شباط/فبراير الحالي والإياب في الرابع من آذار/مارس القادم، على أن تقام المباراة النهائية في 18 نيسان/ابريل.



وكان الاتحاد قد أعلن الأربعاء أن ملعب “كارتوخا” في إشبيلية سيستضيف المباراة النهائية بدءا من هذه النسخة من المسابقة وحتى العام 2023.

وسبق للملعب المعروف أيضا باسم ملعب إشبيلية الأولمبي، والذي لا يستخدمه أي ناد من الدوري المحلي خلال الموسم، نهائي الكأس في مناسبتين، الأولى عام 1999 عندما فاز فالنسيا على أتلتيكو مدريد 3-صفر، والثانية عام 2001 وانتهت بفوز ريال سرقسطة على سيلتا فيغو 3-1.