“سوق اصال” أول معرض دائم لجميع القطاعات

الغد- تحت رعاية رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الحغبير تنظم قاعة المعارض في مكة مول معرضها الدائم والأول من نوعه (سوق اصال) وذلك يوم الأربعاء ٨/٢/٢/٢٣ الساعة الثانية عشر ظهراً في قاعة المعارض مكة مول بوابة رقم ٢ ،السوق الشامل الذي يستهدف جميع القطاعات الإنتاجية والصناعات اليدوية بأنواعها بأفكار إبداعية يتخللها فعاليات يومية جاذبة لجميع ألفئات المستهدفة.

وقال الجغبير أن هذا السوق يأتي في إطار فتح منافذ تسويقية للعديد من القطاعات الإنتاجية والصناعات اليدوية بأنواعها المختلفة وجذب نوافذ سويقية داخلية وخارجية موكدا سعي غرفة صناعة عمان على دعم هذه الأنشطة المحفزة للإستثمار الاردني.

واشارت الناطق الإعلامي باسم السوق الاء عيسى بان السوق جميع القطاعات ولاسيما قطاع الجمعيات والمؤسسات والمهنية والحرف اليدوية

، الأدوات المنزلية والكهربائيات، مواقع الاون لاين ،قطاع بيع الملابس، ومستلزمات الأطفال ،قطاعات الإكسسوارات والمجوهرات، اللوحات الفنية والفنون التشكيلية ، قطاع الإتصالات ومايتعلق بها من منتجات ،شركات الأغذية والتصنيع الغذائي والغذاء بأنواعه وكافة مجالاته.

واضافت الناطق باسم السوق بان سوق اصال يمتاز بفتح قنوات التواصل لترويج منتجاتك على المستوى المحلي والعالمي ، علاوة على ايجاد قاعدة تسويق ابداعية لتمكين القطاعات وتشجيع انتاجها ورفع قدراتها ،ولقاءات وتبادل فكري لرفع كفاءة الإنتاج والتعاون بين القطاعات المشاركة.

.ًونوهت الناطق الإعلامي باسم السوق إلى أن سوق اصال متجدد ومتنوع اسبوعيا ، ويسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات المنتجة من الشركات و التفاعل المستمر بين الشركات وزائري السوق.