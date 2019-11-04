سوق البادية في مادبا.. ملاذ لأبناء الريف يعج بمحبي التراث

أحمد الشوابكة

مادبا – يشكل سوق البادية في مدينة مادبا، نقطة التقاء لأبناء الأرياف والبادية لشراء احتياجاتهم المعيشية الضرورية كـ”الخيم وبيوت الشعر ومستلزمات الخيول والمراعي والمبيدات الحشرية للزراعة وأواني الطهي”.

ويحتفظ السوق بمكانته لدى أهالي المحافظة وزوارها منذ أكثر من نصف قرن؛ حيث أصبح ملجأ للكثيرين من أبناء المناطق الريفية والبدوية لقربهم من المدينة، الذين قدموا للتبضع من السوق، مستفيدين من توافر البضائع التي يحتاجونها للزراعة كالبذور ومستلزمات الخيول والمراعي وأدوات الطبخ، وفق الثمانيني الحاج أبو محمد.

ويتمركز موقع السوق في منتصف شارع الملك عبد الله الثاني “البتراء”، وهو عبارة عن محلات متلاصقة على الجهة اليمنى المؤدية إلى الطريق الذي يربط مدينة مادبا مع لواء ذيبان من الجهة الشرقية، ليكون ملاذاً لأبناء الأرياف والبادية الذي يعملون في مجال الزراعة وتربية المواشي والدواب.

مرتادو السوق

اتخذ السوق بحسب مرتاديه الطابع التقليدي، وما تزال الأحداث مختزنة في ذاكرة أهالي المدينة وزوارها، ورغم التغيرات التي شهدها العالم؛ حيث يتوافر في محلات السوق المفروشات القديمة والملابس القديمة والأدوات الخاصة بالخيام من أحبال وأوتاد وشوادر وأدوات الخياطة، حيث يوجد خياطون لخياطة الخيم وبيوت الشعر.

ورغم التطور والنهضة التجارية اللذين شهدتهما مدينة مادبا، إلا أن سوق البادية ما يزال يفرض حضوره على الواقع الاجتماعي، وفق الأربعيني محمد الشوابكة، الذي اعتاد أن يرتاد السوق لشراء مستلزمات الزراعة منه، مشيراً إلى أيام الصبا، عندما كان يذهب للسوق برفقة والده لشراء مستلزمات الزراعة والمفروشات القديمة في ذلك الوقت.

ومع التغيرات التي شهدتها مدينة مادبا، فلم يجر على السوق أي تغيير من ناحية البناء للمتاجر والبضائع، بحسب ما قال الخمسيني سالم خلف، لكن التغيير الذي طرأ هو فقدان بعض من أسس هذا السوق، فمنهم من انتقل إلى جوار ربه، ومنهم من التزم منزله بسبب كبر السن والمرض، لكن الجيد في ذلك أن هؤلاء المؤسسين للسوق، ورثوا أبناءهم لإدارة شؤون محلاتهم التي ما تزال قائمة للآن، داعياً الجهات كافة لأن تعمل للحفاظ على هذا الجزء المهم الذي يحمل في طياته عبر السنين التي خلت ذاكرة من الأحداث التي شهدتها هذه المدينة العريقة بتاريخيها الحضاري والإنساني.

ولا يخفي الستيني الحاج أبو سيف أهمية موقع السوق الاستراتيجي الذي يقع على مفترق الطرق المؤدي إلى قرى لواءي الجيزة وذيبان، ما جعله مركزاً تجارياً واقتصادياً مهماً، إضافة إلى أن السوق ما يزال يحتفظ بجاذبيته لدى المتسوقين؛ حيث يجدون فيه ضالتهم من البضائع، وبخاصة القديمة التي تعبر عن عبق الماضي وتاريخه.

أصحاب المتاجر

ويتوفر كثير من البضائع التي تتناسب مع البيئة البدوية والريفية؛ حيث إن السوق يشهد ازدحاماً وإقبالاً من المواطنين أو المقيمين، ممن يحرصون على التسوق وشراء احتياجاهم بأسعار مناسبة، وفق صاحب دكانة السمنة الثمانيني الحاج سليم أبو ارقيق.

ويشير الحاج أبو طلال إلى أن الحركة الشرائية ليست كما كانت في السابق، رغم ذلك ما يزال أبناء البادية والأرياف يتوافدون على السوق يومياً بقصد شراء مستلزماتهم أو لبيع منتجاتهم الحيوانية والنباتية.

ويؤكد أبو طلال أن السوق متخصص لبيع احتياجات البدو الرحل القاطنين في لواءي ذيبان والجيزة، خصوصاً لما يمثله السوق من تراث وأصالة ونقطة التقاء للناس على مدار أكثر من خمسة عقود.

وينوه إلى مباني السوق التي تتكون من المحلات التجارية المتجاورة، ومنها مبان قديمة وأخرى تم تجديدها وإدخال وسائل التقنية الحديثة لها من كهرباء وهواتف، وما يزال السوق يحتفظ بملامحه التراثية القديمة، ويغلب على بضائع الأسواق بعض المنتجات مثل الملابس التقليدية التي تعبر عن عادات وتقاليد أهالي المحافظة، إضافة إلى المنتجات المحلية والأواني المنزلية القديمة مثل الزير والقربة التي يحفظ فيها الماء.

وعما تحتويه دكانه، قال “يتوفر في الدكان كل على ما يحتاجه أبناء البادية والأرياف من مواد منزلية كأواني الطبخ ومستلزمات القهوة العربية والفنيار الزيتي للإنارة وبوابير الكاز للطهي والشباري والسروج ولوازم الخيل والدواب”.

وبين أن كثيرين يأتون إلى السوق لشراء السجاد والبطانيات واللحف، كما يقصد السوق مرتادون من المحافظات المجاورة والدول الخليجية لشراء حاجاتهم من البضائع التراثية كالخيام وبيوت الشعر مثل الأوتاد والحبال وخيوط الوبر، والمفارش التراثية كالبسط والسجاد المصنوع يدويا، والسمن البلدي والتمور الفاخرة والقهوة.

وعن الحلويات، يقول أبو طلال إن من أشهرها “حامض حلو”، “الكعكبان”، “الراحة الشامية المعطرة”، و”أبو شعر” وهو نوع من “التوفي”، بالإضافة لـ”الحلاوة”، “قمر الدين”، “خسف البلح”، “الدبس” و”السمن البلدي”.

ويؤكد الخمسيني محمد مسلم الفراحين الذي ورث عن والده مهنة خياطة بيوت الشعر وخيام الشق، حرص الكثيرين على زيارة محله لشراء الخيش، وخياطة بيوت الشعر، والخيام، ليس فقط للبدو والأرياف بل إن معظم الناس أصبحوا يهتمون بالتراث من خلال بناء بيوت شعر وخيم في باحات منازلهم، معتبراً ذلك سببا للحفاظ على الإرث التراثي وعدم زواله.

ويستذكر الستيني سالم الغدايرة أجزاء من ذكرياته على مدار أكثر من أربعين عاماً في دكانه، فيبين كيف كان يبيع القمح والشعير اللذين يشتريهما من مزارعي المنطقة باستخدام مكيال، مشيراً إلى توافر مستلزمات الخيل والدواب والأعلاف ودخان “الهيشي” الذي يستخدمه معظم المدخنين.