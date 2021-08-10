سوق الصرافة المحلية يتعافى

عمان- قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي، إن نشاط سوق الصرافة استعاد عافيته، وعاد لمستوياته الاعتيادية بالنسبة لمثل هذا الوقت من العام.

وأضاف السعودي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المملكة في معدلها الاعتيادي، إلا أن صرف العملات ما زال ضعيفاً بسبب قلة السياح والمغتربين.-(بترا)