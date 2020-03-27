سوق العارضة المركزي يبدأ باستقبال منتوجات المزارعين من الخضار

دير علا- قال متصرف لواء ديرعلا الدكتور علي المواس، ان سوق العارضة المركزي بدأ باستقبال منتوجات المزارعين بوادي الاردن والمناطق المحيطة من الخضار منذ صباح اليوم .

واضاف لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، ان هذا الإجراء جاء بهدف التخفيف على المزارعين بالوقت والجهد حيث يتم بيع الخضار بوادي الاردن بدل تكلفهم عناء الذهاب إلى العاصمة مع التأكيد على الإلتزام بتنفيذ قرارات الحكومة بان يكون في حوزتهم تصاريح رسمية لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

من جهته قال رئيس بلدية معدي الجديدة فندي الياصجين، ان السوق بدأ باستقبال الخضار من الساعة العاشرة ويستمر لغاية الساعة الثانية بعد الظهر.

وبين الياصجين ان هناك اجراءات تعقيم تتم قبل الدخول إلى السوق حيث يتم رش وتعقيم السيارات المحملة بالخضار قبل دخولها السوق بمواد غير ضارة ولا تؤثر على المواد الزراعية وتزويد سائقيها بالكمامات والقفازات مع التأكيد على عدم الاكتظاظ والتقارب، لافتا الى ان البيع يتم في السوق وتسليم البضاعة خارج السوق وعدم السماح بانزال اي منتج على الارض انما يتم بيعه وهو محمل على السيارات وعدم السماح بدخول السيارات الفارغة للسوق لضمان سلامة المنتوجات.(بترا)