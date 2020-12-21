“سوق باب المدينة” – الزرقاء يكشف عن أكبر مراكز الألعاب



الزرقاء- أعلن سوق باب المدينة” – الزرقاء، المول الأول من نوعه في مدينة الزرقاء، والذي سيقدم تجربة تسوق وترفيه متكاملة وشاملة لدى افتتاحه الرسمي في العام 2021، عن انضمام شركة “ما وراء الألعاب للتسلية والترفيه” الرائدة في مجالها على مستوى المملكة إلى شبكة المستأجرين لديه. وستوفر هذه الشراكة المميزة 4 مراكز ترفيهية تناسب جميع الفئات العمرية، تقع في المنطقة الترفيهية في المول، والتي تعد الأكبر في فئتها في المملكة بمساحة تزيد على 8 آلاف متر مربع.

ومع هذه الخطوة، سيستقبل “سوق باب المدينة” – الزرقاء الأطفال من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 5-15 عاماً في مركز “زنبرك”، وهو ملعب متخصص في القفز الحر على الترامبولين على مساحات كبيرة.

أما مدينة “دريم لاند”، فستغدو محطة الترفيه العائلية الأولى في الزرقاء لتوفيرها العشرات من الألعاب المتسمة بأعلى معايير السلامة والأمان، والتي تناسب جميع أفراد العائلة.

وفيما يتعلق بالأهالي الذين يرغبون بالتسوق وقضاء حوائجهم بمنتهى الراحة ودون قلق على أطفالهم، ستكون حضانة “سعدون” ذات الأسعار المعقولة هي الحل؛ حيث يمكنهم ترك الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 3-7 أعوام في أيد أمينة، لتقدّم لهم الرعاية اللازمة والتسلية التفاعلية على يد نخبة من المختصين في عناية ومتابعة الأطفال لحين عودة ذويهم لاصطحابهم.

هذا وسيكون لمحبي التنافس والمغامرة والتخطيط واللعب الجماعي من الفئة العمرية بين 10-35 عاماً، نصيبٌ من الترفيه في “سوق باب المدينة” – الزرقاء أيضاً، ولن يكون عليهم سوى التوجه لمركز B1-200 لألعاب حرب الليزر ليتنافسوا ضمن فرق للفوز بأكبر عدد من النقاط لدى تصويب الفرق على بعضها باستخدام أسلحة الليزر التفاعلية الآمنة والمعتمدة على أحدث التكنولوجيات، وذلك داخل دهاليز مجهزة لتقديم أجواء حماسية.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس مجلس إدارة شركة أرض القمر للتطوير العقاري التي تعمل تحت مظلة مجموعة الأرض الدولية للاستثمار والتطوير العقاري، وهي الشركة المطورة والمشغلة لمشروع “سوق باب المدينة” -الزرقاء، المهندس سعيد بهجت سعيد: “نعمل في سوق باب المدينة على تقديم كل ما هو جديد من نوعه لجميع أهالي الزرقاء، ولذا أولينا اهتماماً كبيراً للخدمات الترفيهية باعتبارها عامل جذب حيوي تفتقر إليه المنطقة، كما حرصنا على التعاون مع أفضل المزودين من ذوي الخبرة، لنوفر لزوارنا وجهة شاملة بما لا يقتصر على التسوق فحسب، بل وبما يشمل التسلية مع أفضل تجارب الترفيه العائلية التي تضمن لهم تمضية أوقات نوعية من جهة، فيما تضمن لنا المساهمة الفاعلة في تعزيز قطاع الترفيه في الزرقاء والمملكة من جهة أخرى.”