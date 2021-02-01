“سوق باب المدينة” – يلبي مختلف الأذواق مع مأكولات مجموعة من كبرى المطاعم والمقاهي



الزرقاء- كشف سوق باب المدينة” – الزرقاء، المول الأول من نوعه في مدينة الزرقاء، والذي سيقدم تجربة تسوق وترفيه متكاملة وشاملة لدى افتتاحه الرسمي في العام 2021، عن مجموعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية الشهيرة التي ستجتمع تحت سقفه، لتقدم تنوعا يلبي مختلف الأذواق، وذلك إثر انضمامها لشبكة المستأجرين لديه.

ويمكن لزوار المول الوصول بسهولة لمطاعمهم ومقاهيهم المفضلة؛ حيث سيتوزع العديد منها ضمن صالة الطعام التي تقع في الطابق الثاني، والتي تزيد سعتها على 650 مقعدا، والتي تعد أكبر صالة في فئتها داخل مركز تجاري، هذا إلى جانب تلك المستقلة عن صالة الطعام.

وسيكون بإمكان محبي الوجبات السريعة اختيار ما يحلو لهم من قوائم مأكولات ماكدونالدز، وبوبايز، وزنجر سناك، وشيب أوف فرايز، فيما سيكون بإمكان عشاق المذاقات الآسيوية الاستمتاع بأطباقهم الهندية في مطعم شاباتي.

أما أولئك الراغبين بأخذ قسط من الراحة خلال تسوقهم أو لقاء الأصدقاء أو حتى عقد اجتماعات العمل السريعة، فيقدم لهم “سوق باب المدينة” خيارات عدة من الوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة، من خلال مجموعة من الكافيهات المستقلة عن الصالة، والموزعة على عدة طوابق داخل المول، ومن أبرزها مقهى باب المدينة، وكافيه ليمون التابع لمجموعة Eat للمطاعم، فضلا عن مقهى “بن العميد” التابع لشركة بن العميد، والذي يتيح للمرة الأولى في الزرقاء مفهوما مختلفا لقهوتها مع توفير قائمة من مشروبات “العميد” الساخنة والباردة الجاهزة للشرب من القهوة المحضرة على أصولها من أجود الحبات، ليكون بذلك الفرع الثاني من نوعه في المملكة.