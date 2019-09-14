“سوق جارا” يختتم فعالياته بمشاركات واسعة وحضور 12 ألف زائر

معتصم الرقاد

عمان- أسدل الستار على فعاليات سوق جارا في موسمه الخامس عشر لهذا العام، بعدما أعلنت جمعية سكان حي جبل عمان القديم (جارا)؛ الجهة القائمة على تنظيم السوق موعد الاختتام، مع تطلعات للمزيد من الإنجاز والنجاح في العام المقبل.

وكعادته كل عام، حقق سوق جارا نجاحاً ملموساً ومميزاً على صعيد عدد المشاركين والزوار والرعاية والاهتمام الإعلامي.

وأكدت إدارة الجمعية أهمية الاستمرار في تحقيق رسالة السوق الهادفة لفتح مجال لتسويق منتجات الجمعيات، وتوفير فرصة ثمينة لأصحاب المشاريع الصغيرة ودعم المؤسسات الخيرية المحلية والسيدات العاملات من منازلهن لعرض منتجاتهن؛ حيث عمل السوق على المساهمة في إثراء حياة الكثيرين من خلال إتاحة الفرصة لهم في عرض أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة.

يعد سوق جارا مقصداً للكثير من العائلات والفنانين والرياديين وغيرهم من المهتمين بالحرف اليدوية والمأكولات البيتية والمعروضات الفنية والتحف والأثاث والفخاريات واللوحات الفنية والإكسسوارات المصنعة يدوياً والرسومات وغيرها، مع الحفاظ في الحين ذاته على أصالة وتاريخ منطقة جبل عمان.

كما وقد استقطب السوق العديد من الزوار المحليين والسياح من شتى أنحاء العالم أثناء فترة انعقاده (أيام الجمعة طوال فترة الصيف)، مما يؤكد أن هذا السوق قد أصبح منطقة جذب سياحية مهمة في مدينة عمّان وتحديداً منطقة جبل عمان، وذلك لتنوع نشاطاته التي تحاكي الفئات كافة، ولكونه أطول سوق مفتوح شهدته المملكة في العقود الأخيرة.

وقد قامت جمعية سكان حي جبل عمان القديم (جارا) بالتعاون مع الشركة المنظمة لسوق جارا بإجراء دراسات عدة حول أعداد الزوار للسوق في موسمه للعام الحالي؛ حيث تبين أن ما يقارب من 12 ألف زائر قد ارتادوا السوق (أيام الجمع)، من الكبار والصغار وحتى الأطفال وبمشاركة ما يزيد على 186 مشتركا من المحافظات كافة قاموا بعرض منتجاتهم المتنوعة والفريدة.

يقام سوق جارا برعاية ودعم العديد من الجهات، إيماناً برسالة الجمعية وجمالية السوق، مدركين أهمية تسليط الضوء على مدينة عمّان وإرثها الحضاري، وذلك بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، والشريك الاستراتيجي شركة “زين” الأردن، والراعي الذهبي الشركة الأهلية للتمويل الأصغر، بالإضافة إلى الشريك الإعلامي راديو صوت الغد وPlay FM. ومن الجدير بالذكر أن جمعية سكان حي جبل عمان القديم (جارا) هي جمعية غير ربحية تأسست العام 2004 بمبادرة من زيد القسوس، وعدد من سكان المنطقة، بهدف الحفاظ على تراث وطابع حي جبل عمان القديم؛ حيث تتلخص رؤية الجمعية في التعريف بالحي القديم على صعيد علاقته الوطيدة بالمنشأ التاريخي والثقافي والاجتماعي للمملكة، والحفاظ على الإرث الحضاري له، إلى جانب تعزيز روح الانتماء للمنطقة، وتعزيز الترابط في النسيج الاجتماعي الذي يجمع أبناءها.

وتسعى الجمعية لدعم أبناء المنطقة من خلال تنظيم العديد من المشاريع الطموحة الهادفة إلى خدمة منطقة جبل عمّان، مثل مركز جبل عمّان الجغرافي، ومشرع كتاب تاريخ جبل عمّان، بالإضافة إلى التعاون مع جهات تنموية مثل برنامج “تمويلكم” في توفير وزيادة الفرص الاقتصادية لأبناء وسكان جبل عمّان خاصة الأقل حظا منهم، إلى جانب سوق جارا وما يقدمه من خدمة اقتصادية واجتماعية وحضارية وترفيهية للمنطقة ككل.