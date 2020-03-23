سوق سوداء لبيع الدخان وسعر الباكيت بـ 4 دنانير

حمزة دعنا

عمان– ” باكيت المالبورو بـ ٤ دنانيير والبارلمنت بـ٣.٥ الدينار والباقي بـ٣ دنانيير”، بهذه الأسعار ظهر سوق السوداء إلى العلن لبيع السجائر واستغلال المواطنين من قبل مواطنين بعد دخول حظر التجول يومه الثالث.

بعدما تلقت “الغد” العديد من الشكاوى مفادها وجود سوق سوداء لبيع الدخان سواء أكان المحلي منها ام المستورد خصوصا في شوارع عمان الشرقية؛ ذهبت للتأكد.

فعلا كان الأمر واضحاً، فالاولاد في تلك المناطق هم من يقومون ببيع الدخان بعد تعليمات محددة من قبل من هم أكبرهم سناً.

في حي نزال مثلاً وخلال جولة ميدانية للغد، هنالك الاشخاص يجلسون أمام منازلهم ويسألون المارة وعلى العلن “بدك دخان”، وبشكل سريع يهتفون بالأسعار وللزبون حرية الاختيار.

أما في منطقة جبل النصر، فهنالك خدمة لتوصيل الدخان بعد طلبها هاتفياً والناقلون أطفال ايضاً لاعتقاد التجار ان لا أحد من الجهات الأمنية سيقوم بتوقيف الطفل بتهمة خرق حظر التجول.

من جهته قال وزير العمل نضال البطاينة خلال تصريحات صحفية مساء اليوم، انه سيتم توزيع الدخان بدءً من يوم الخميس.

وقال وزير الداخلية سلامة حمّاد، الاثنين، إن المخالف لحظر التجول سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما، ثم ينال عقابه، مشيراً إلى وجود 4 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة مخصصة لمن يخالف قرار حظر التجول.

وأوضح حماد خلال إيجاز صحفي، أنه لم يتم أي عزل لأي محافظة ولا يوجد تفكير بالأمر، لكن هناك استهتار بأمن الدفاع ولن نتهاون بأي مخالفة.

وينص البند “أ” من المادة 7 من قانون الدفاع الذي صدرت الإرادة الملكية مساء الثلاثاء بتفعيله لمواجهة انتشار فيروس كورونا، “يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة الاف دينار او العقوبتين معا”.