“سوق عنبر التراثي” منصة لأصحاب المشاريع الصغيرة

محمد أبو الغنم

عمان- أعلنت شركة البادية للأبراج العقارية، أول من أمس، عن إطلاق سوق عنبر في منطقة الشميساني بعمان، والذي تستمر فعالياته يومي الجمعة والسبت وعلى مدار العام.

ويقدم السوق تجربة ثقافية تعكس تراث الأردن وتقاليده وتطلعاته المستقبلية، ويشتق اسم “العنبر” من الحجر المشهور بجماله الطبيعي وألوانه؛ لإضفاء لمسة روحانية متميزة للفكرة الشاملة للسوق.

وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لخطة “سوق عنبر” في تعزيز التراث الأردني، وسيكون منصة مفتوحة لجميع الحرفيين والبائعين المتخصصين وأصحاب المشاريع الصغيرة، والراغبين في عرض منتجاتهم من جميع أنحاء الأردن.

ويأمل القائمون على السوق أن يؤسس قاعدة مستدامة وأرضية تفاعلية لدعم البيئة الاقتصادية وتعزيز الفرص للنساء والشباب في الأردن لإظهار مواهبهم التجارية وروح المبادرة، وإتاحة الفرصة لهم للانخراط في سوق العمل ليشكل لهم ذلك مصدر دخل، بالإضافة إلى أنه يفتح المجال لتبادل العلاقات مع جميع المحافظات من مختلف مناطق الأردن لإشراكهم في الأعمال والترويج لمنتجاتهم.

وسيوفر السوق مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمنتجات المختلفة؛ حيث سيكون مقصداً للزوار من السياح والمغتربين.

وتم بناء السوق وتصميمه بشكل هندسي يشبه قرية متكاملة بلمسة عربية قديمة وبنفس الوقت عصرية؛ حيث يتيح الفرصة للزوار ليس فقط للتسوق بل الاستمتاع بالأجواء الرائعة داخله والمشي في أرجائه والتأمل في كل زاوية حيث لها قصة ورواية.

وسيعمل السوق على دعم جميع أنواع الحرف والمنتجات، من الفخاريات واللوحات الفنية والاكسسوارات وألعاب الأطفال والتطريز والزجاج والأعمال الخشبية وغيرها الكثير، وأيضاً تقديم المأكولات الشعبية المختلفة لإضافة لمسة أردنية تقليدية مميزة، كما يرحب بجميع أنواع المنتجات الحديثة والعصرية.

كما سيدعم السوق أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة ويتيح الفرصة لهم للمشاركة في السوق لعرض منتجاتهم وتسويقها، وتقديم جميع الخدمات التي قد يحتاجونها.

وتعد شركة البادية للأبراج العقارية، التي تملك سوق عنبر، إحدى أبرز الشركات العقارية في الأردن وتأسست العام 2006، وهي مملوكة لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة، وتتركز أعمالها بإقامة المجمعات والأبراج السكنية والتجارية والسياحية والمحلات التجارية والمكاتب، ومن أهم غاياتها أيضاً زيادة المساحات الخضراء داخل مدينة عمان واستغلالها لغايات ترفيهية للعائلات الأردنية والسياح الأجانب من خارج الأردن.