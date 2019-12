سولسكاير: بوغبا أفضل لاعب خط وسط بالعالم

لندن – رأى النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإن[ليزي لكرة القدم، الثلاثاء، أن لاعبه الفرنسي بول بوغبا العائد بعد غياب مطول بسبب الإصابة، هو “أفضل لاعب خط وسط” في العالم”.

وشارك حامل لقب كأس العالم مع منتخب بلاده، الأحد كبديل في المباراة التي خسرها فريقه أمام واتفورد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين نظيفين. ودخل الفرنسي في الدقيقة 64 بعدما كان فريقه متأخرا بالهدفين، وكاد أن يسجل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكانت هذه المشاركة الأولى لبوغبا في صفوف الفريق بعد غيابه عن الملاعب منذ أواخر أيلول (سبتمبر)، وتعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، لإصابة في الكاحل أواخر تموز/يوليو الماضي، وعاد بشكل موقت الى الملاعب، قبل أن يبتعد مجددا بسبب مفاعيل الإصابة ذاتها.

But does Pogba fit #MUFC 's new counter-attacking style? @JPW_NBCSports doesn't think so… https://t.co/ELUJHN8hRY

🔝🌍 Ole Gunnar Solskjaer says Paul Pogba is "best all-round midfielder in the world."

وشارك بوغبا في 6 مباريات فقط مع فريقه هذا الموسم في الدوري، ويرجح أن يكون الفرنسي أساسيا في حسابات مدربه في الاستحقاق المقبل الخميس عندما يستضيف “الشياطين الحمر” نيوكاسل في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز، حيث يجد سولسكاير نفسه محتاجا الى الإبداع الذي قد يوفره الفرنسي لكسر دفاع المنافسين.

وقال سولسكاير اليوم في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة نيوكاسل: “دعونا نرى كيف سيكون رد فعله، وبماذا يشعر، لقد كان جيدا جدا عندما عاد الى الفريق. وقد يكون كذلك اذا دفعنا به منذ البداية”.

ورأى سولسكاير أن بوغبا قادر على أداء أدوار مختلفة “في أي مكان، ويمكنه شغل أي مركز في خط الوسط. إنه لاعب خط وسط من الدفاع إلى الهجوم. يمكنه أن يتقدم الى العمق ويلعب التمريرات الطويلة. يمكنه اختراق منطقة الخصم والمزج بين الدفاع والهجوم كما فعل الأحد”.

وأعتبر سوسكاير أن فائدة تواجد بوغبا في تشكيلته يعود الى “كونه أفضل لاعب خط وسط متكامل في العالم”.

وسبق لسولسكاير ان أكد الأسبوع الماضي، ان بوغبا باقٍ مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، على رغم التقارير المتكررة التي تتحدث عن اهتمام ريال مدريد الإسباني ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان بالتعاقد معه.

Ole Gunnar Solskjaer: "At the moment we're a little bit further behind than what I was hoping for" #MUFC pic.twitter.com/lJovieQXqP

— Simon Peach (@SimonPeach) December 24, 2019