سولسكاير: مانشستر يونايتد يملك البنية الصحيحة

لندن – أكد النروجي أولي غونار سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي، انه “واثق 100 بالمئة” بأن ناديه يملك البنية الصحيحة وان المال متوافر من أجل تدعيم صفوفه، وذلك قبل الموقعة المنتظرة الاحد أمام المتصدر ليفربول في الدوري الممتاز.

ويعاني فريق “الشياطين الحمر” هذا العام، اذ يحتل المركز 12 برصيد 9 نقاط فقط من 7 مباريات، متأخرا بفارق 15 نقطة عن غريمه ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة (8 انتصارات في 8 مباريات). وتقام مباراة الأحد على ملعب (أولد ترافورد) في مدينة مانشستر.

Solskjaer suggests two new faces at United in Januaryhttps://t.co/D3kPghzJEe — AS English (@English_AS) October 17, 2019

وطالت انتقادات قاسية سياسة التعاقد مع اللاعبين باشراف نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد، غير أن سولسكاير كان المدافع الاول عن رئيسه واصفا ما قيل عنه بالـ “اهانة” وانه يتطلع الى المستقبل.

وقال المدرب النروجي لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية: “لديّ عقد لمدة 3 اعوام، لذا بالتأكيد نحن نخطط على المدى الطويل، عندما تخسر مباراة لا تنتظر تلقي اتصال للحصول على ضمانات، ولكننا بدأنا بوضع خطة تعاقدية”.

وتابع: “أنا واثق بنسبة 100 بالمئة من الوقت الذي امضيته هنا بأننا نملك البنية الصحيحة، لانه في النهاية المدرب هو من يملك الكلمة الاخيرة”.

واشار سولسكاير الى الانتقادات التي طالت تعاقدات الفريق هذا الموسم، مؤكدا أن ما قيل هو “بمثابة اهانة لمسؤولي التعاقد والكشافين ولنا ايضا كمحترفين. أنا والمدرب المساعد ميك فيلان، والطاقم التدريبي. نتخذ القرارات تجاه اللاعبين الذين نريد التعاقد معهم ومن منهم متوافر ومن ثم تبدأ المفاوضات”.

وانفق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية 145 مليون جنيه استرليني (185 مليون دولار) للتعاقد مع المدافع هاري ماغواير والظهير الأيمن آرون وان-بيساكا والويلزي دانيال جيمس، فيما يؤكد سولسكاير أن المال متوافر من أجل شراء المزيد من اللاعبين.

وأردف: “المال متوافر وانا ابحث عن لاعبين” وأنه كان قريبا من التعاقد مع بعض اللاعبين “لكنهم لم يكونوا الافضل”.

وختم قائلا: “المال موجود لتدعيم الصفوف في كانون الثاني/ يناير والصيف المقبل. نحن نخطط ونبحث، وسنجد أهدافنا، ولكن ذلك لم يحصل قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية اذ لم نتمكن من التعاقد مع لاعبين جاهزين”.

وتأتي تصريحات سولسكاير غداة تأكيده غياب لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا عن مباراة فريقه امام ضيفه ليفربول في المرحلة التاسعة، والتي يرجح أن يغيب عنها أيضا الحارس الإسباني دافيد دي خيا بسبب الاصابة، فيما ألمح الى امكان عودة المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال والظهير الأيمن وان-بيساكا. (أ ف ب)