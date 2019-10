سولسكاير: مانشستر يونايتد يملك البنية الصحيحة

لندن – أكد النروجي أولي غونار سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي، انه “واثق 100 بالمئة” بأن ناديه يملك البنية الصحيحة وان المال متوافر من أجل تدعيم صفوفه، وذلك قبل الموقعة المنتظرة الاحد أمام المتصدر ليفربول في الدوري الممتاز.

ويعاني فريق “الشياطين الحمر” هذا العام، اذ يحتل المركز 12 برصيد 9 نقاط فقط من 7 مباريات، متأخرا بفارق 15 نقطة عن غريمه ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة (8 انتصارات في 8 مباريات). وتقام مباراة الأحد على ملعب (أولد ترافورد) في مدينة مانشستر.

Solskjaer suggests two new faces at United in January https://t.co/D3kPghzJEe

وطالت انتقادات قاسية سياسة التعاقد مع اللاعبين باشراف نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد، غير أن سولسكاير كان المدافع الاول عن رئيسه واصفا ما قيل عنه بالـ “اهانة” وانه يتطلع الى المستقبل.

وقال المدرب النروجي لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية: “لديّ عقد لمدة 3 اعوام، لذا بالتأكيد نحن نخطط على المدى الطويل، عندما تخسر مباراة لا تنتظر تلقي اتصال للحصول على ضمانات، ولكننا بدأنا بوضع خطة تعاقدية”.

وتابع: “أنا واثق بنسبة 100 بالمئة من الوقت الذي امضيته هنا بأننا نملك البنية الصحيحة، لانه في النهاية المدرب هو من يملك الكلمة الاخيرة”.

واشار سولسكاير الى الانتقادات التي طالت تعاقدات الفريق هذا الموسم، مؤكدا أن ما قيل هو “بمثابة اهانة لمسؤولي التعاقد والكشافين ولنا ايضا كمحترفين. أنا والمدرب المساعد ميك فيلان، والطاقم التدريبي. نتخذ القرارات تجاه اللاعبين الذين نريد التعاقد معهم ومن منهم متوافر ومن ثم تبدأ المفاوضات”.

💬 Ole has discussed the availability of @D_DeGea, @AnthonyMartial, @PaulPogba and @AWBissaka ahead of #MUNLIV…

— Manchester United (@ManUtd) October 16, 2019