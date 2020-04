سولسكاير يؤكد تواصله الدائم مع لاعبي مانشستر يونايتد

لندن – أكد النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم، أنه على تواصل مستمر مع لاعبي فريقه عبر تطبيق “واتساب” في ظل تعليق كل النشاطات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر مسؤولو كرة القدم الانجليزية تعليق البطولات المحلية حتى 30 نيسان/أبريل المقبل، وهم سيجتمعون الجمعة لتحديد الخطوة التالية، حيث يخشى أن يتم تأجيله الى ابعد من هذا التاريخ، مشيرا الى أنه على اتصال دائم مع اللاعبين والموظفين عبر الهاتف في محاولة لضمان أنهم مستعدون، في حالة استئناف المباريات.

Part 1️⃣ of our United Hangout with the boss is here! 📲😊

📜 On the agenda today:

Spending time with family 👨‍👩‍👧‍👦

Keeping in touch with the players 👋

Staying in good shape 💪 pic.twitter.com/vIFi06bXo0

— Manchester United (@ManUtd) March 31, 2020