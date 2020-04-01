سولسكاير يؤكد تواصله الدائم مع لاعبي مانشستر يونايتد

لندن – أكد النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم، أنه على تواصل مستمر مع لاعبي فريقه عبر تطبيق “واتساب” في ظل تعليق كل النشاطات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر مسؤولو كرة القدم الانجليزية تعليق البطولات المحلية حتى 30 نيسان/أبريل المقبل، وهم سيجتمعون الجمعة لتحديد الخطوة التالية، حيث يخشى أن يتم تأجيله الى ابعد من هذا التاريخ، مشيرا الى أنه على اتصال دائم مع اللاعبين والموظفين عبر الهاتف في محاولة لضمان أنهم مستعدون، في حالة استئناف المباريات.

Part 1️⃣ of our United Hangout with the boss is here! 📲😊 📜 On the agenda today: Spending time with family 👨‍👩‍👧‍👦

Keeping in touch with the players 👋

Staying in good shape 💪 pic.twitter.com/vIFi06bXo0 — Manchester United (@ManUtd) March 31, 2020

وقال سولسكاير لموقع الفريق الرسمي على شبكة الانترنت: “بالطبع، اعتدت على رؤيتهم كل يوم لساعات وساعات، لذلك الامر مختلف أنا فقط على تواصل معهم عبر مجموعات واتساب، ونحن نخطط عن نوع التدريبات التي سنبدأ بها عندما نعاود”.

وأضاف: “لكن الموضوع غير معروف حتى الآن وليس لدينا أدنى فكرة حقا ولا نعرف بنسبة 100 بالمئة موعد بدء العمل، الشيء الجيد الآن هو وجود التكنولوجيا ونحن محظوظون بذلك”.

وتحدث سولسكاير عن أهمية استمرار التواصل: “يمكننا البقاء على تواصل ورؤية بعضنا البعض. وإرسال الرسائل والحصول على رد سريع، والقيام بمكالمة هاتفية من الطراز القديم في بعض الأحيان وببساطة التحدث فقط على الهاتف. لذلك نحن على تواصل بانتظام”.

ولا يخفي سولسكاير سعادته بقضاء الوقت مع عائلته بانتظار عودة الحياة الى الملاعب، وقال: “أنا بخير، العائلة جيدة أحد سلبيات كرة القدم هو أنك لا تحصل على الكثير من الوقت لقضائه مع عائلتك والجانب الآخر الآن هو الحصول على الكثير من الوقت معهم”. (أ ف ب)