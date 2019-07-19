سولسكاير يبحث عن تعاقدات اضافية في يونايتد

سنغافورة – كشف المدرب النروجي لمانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير الجمعة بأن النادي يعمل على اجراء تعاقد او إثنين اضافيين بهدف أن يبدأ الموسم بشكل جيد، خلافا لنهاية الموسم الماضي التي شهدت تراجعا في نتائجه ما تسبب بغيابه عن دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وحقق النروجي بداية رائعة لمهمته كمدرب جديد لفريقه السابق يونايتد حين خلف البرتغالي جوزيه مورينيو في كانون الأول (ديسمبر)، إذ فاز بعشر وتعادل في اثنتين من مبارياته الـ12 الأولى في الدوري الممتاز مع “الشياطين الحمر”.

لكن نتائج الفريق تراجعت في الأشهر الأخيرة من الموسم، ما تسبب بانهائه الدوري في المركز السادس بفارق 32 نقطة عن الجار اللدود مانشستر سيتي الذي توج بطلا للموسم الثاني تواليا.

وادراكا منه بحاجة فريقه الى دماء جديدة، عزز سولسكاير صفوف “الشياطين الحمر” بلاعبين جديدين حتى الآن هما آرون وان-بيساكا (كريستال بالاس) والويلزي دانيال جيمس (سوانسي سيتي)، فيما يسعى ايضا الى الحصول على خدمات مدافع ليستر سيتي هاري ماغواير ولاعب وسط سبورتينغ البرتغالي برونو فرنانديس.

وكشف سولسكاير من سنغافورة عشية المباراة الودية ضد إنتر ميلان الإيطالي “نحن نعمل على تعاقد أو اثنين. هدفي هنا (في سنغافورة) هو أن نكون جاهزين للمباريات والحصص التمرينية. نحن نعمل على تكوين فريق قادر على المنافسة ولدينا الكثير من الاساليب للعب بها”.

ورأى النروجي أن “الدوري الممتاز بطولة تنافسية جدا وهدفنا هو التركيز على أنفسنا. يجب أن نتحسن وأن يكون تركيزنا على أنفسنا وحسب. أنا متأكد من قدرتنا على الاقتراب من (فرق) الطليعة”.

وفي مقابل السعي لضم لاعبين جدد، خسر يونايتد حتى الآن لاعب وسطه الإسباني أندر هيريرا الذي انتقل الى باريس سان جرمان، كما يحوم الشك حول بقاء المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكاو ولاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.

وبانتظار أي مستجدات بشأن بوغبا الذي يعتبر من الأهداف الرئيسية لريال مدريد الإسباني، يحضر سولسكاير الفريق للموسم المقبل والفرنسي في صلب خططه، لكنه شدد “أتطلع لأن يستعيد الجميع كامل لياقتهم… الأمر لا يتعلق ببوغبا وحسب، بل بنا جميعا كفريق”، كاشفا في الوقت ذاته أن لوكاكو لن يكون جاهزا بدنيا لمواجهة إنتر ميلان السبت.

واعتبر المهاجم الدولي السابق أن “بداية الموسم هامة جدا. لا أعتقد أن أيا من هؤلاء اللاعبين اختبر فترة تحضير مماثلة منذ أعوام عدة”، مضيفا “أنت لا تفوز بأي شيء (لقب) خلال المباريات الثماني أو العشر الأولى، لكنك (في حال الخسارة) قد تفقد فرصة الفوز بأي شيء”.

ويستعد يونايتد للموسم المقبل بمباريات ضد مواطنه توتنهام، كريستيانسوند النروجي وميلان الإيطالي قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة من العيار الثقيل على أرضه ضد تشلسي في 11 آب (أغسطس). – (أ ف ب)