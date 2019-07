سولسكاير يبحث عن تعاقدات اضافية في يونايتد

سنغافورة – كشف المدرب النروجي لمانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير الجمعة بأن النادي يعمل على اجراء تعاقد او إثنين اضافيين بهدف أن يبدأ الموسم بشكل جيد، خلافا لنهاية الموسم الماضي التي شهدت تراجعا في نتائجه ما تسبب بغيابه عن دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

