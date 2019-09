سولسكاير يحث لاعبي مانشستر يونايتد على اظهار “غريزتهم القاتلة”

مانشستر (المملكة المتحدة) – حث النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لاعبيه الشبان على اظهار غريزتهم القاتلة، بعد تأهلهم بشق الأنفس الى الدور الرابع من كأس رابطة الاندية المحترفة.

وفي ظل موسم متعثر وارتفاع الضغوط على سولسكاير، حقق يونايتد، حامل اللقب 5 مرات، فوزا صعبا على ضيفه روتشدايل من المستوى الثالث 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

وبعد سقوطه الموجع أمام وست هام 0-2 الاسبوع الماضي في الدوري، ترجم لاعبو الفريق الاحمر فرصة وحيدة من أصل 31 على ملعب (أولد ترافورد).

وقال سولسكاير – الذي بدأت تظهر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لاقالته: “نتقدم 1-0 في معظم المباريات، اليوم أيضا تقدمنا 1-0 وتقول لنفسك هيا فلنسجل الثاني، وهذا المفتاح الآن ومنحنى التعلم لهؤلاء الشبان أيضا”.

وأضاف المدرب الذي يحتل فريقه مركزا ثامنا مخيبا في الدوري المحلي – الذي يحمل الرقم القياسي في عدد احراز القابه: “علينا البحث عن الهدف الثاني. في هذا النادي لا تسترخي وتكتفي بما لديك. لا نريد هذا الاسترخاء”.

وكان الشاب مايسون غرينوود (17 عاما) أحد النقاط الايجابية القليلة في مباراة الاربعاء، اذ افتتح التسجيل مكررا ما صنعه في مواجهة استانا الكازاخستاني الخميس الماضي في مسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”.

Thanks for the advice. What have I said in this chain that is not factual?

As for the players being primarily to blame, here’s Solskjær talking about a group he presumably still believes was weaker than the one currently benefiting from his leadership.pic.twitter.com/QaBp4acKHl

— Duncan Castles (@DuncanCastles) September 26, 2019