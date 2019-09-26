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سولسكاير يحث لاعبي مانشستر يونايتد على اظهار “غريزتهم القاتلة”

منذ 4 ساعات

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مانشستر (المملكة المتحدة) – حث النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لاعبيه الشبان على اظهار غريزتهم القاتلة، بعد تأهلهم بشق الأنفس الى الدور الرابع من كأس رابطة الاندية المحترفة.

وفي ظل موسم متعثر وارتفاع الضغوط على سولسكاير، حقق يونايتد، حامل اللقب 5 مرات، فوزا صعبا على ضيفه روتشدايل من المستوى الثالث 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

وبعد سقوطه الموجع أمام وست هام 0-2 الاسبوع الماضي في الدوري، ترجم لاعبو الفريق الاحمر فرصة وحيدة من أصل 31 على ملعب (أولد ترافورد).

وقال سولسكاير – الذي بدأت تظهر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لاقالته: “نتقدم 1-0 في معظم المباريات، اليوم أيضا تقدمنا 1-0 وتقول لنفسك هيا فلنسجل الثاني، وهذا المفتاح الآن ومنحنى التعلم لهؤلاء الشبان أيضا”.

وأضاف المدرب الذي يحتل فريقه مركزا ثامنا مخيبا في الدوري المحلي – الذي يحمل الرقم القياسي في عدد احراز القابه: “علينا البحث عن الهدف الثاني. في هذا النادي لا تسترخي وتكتفي بما لديك. لا نريد هذا الاسترخاء”.

وكان الشاب مايسون غرينوود (17 عاما) أحد النقاط الايجابية القليلة في مباراة الاربعاء، اذ افتتح التسجيل مكررا ما صنعه في مواجهة استانا الكازاخستاني الخميس الماضي في مسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”.

وتابع سولسكاير: “يملك قدمين رائعتين وسدد ركلة الترجيح بيمناه، لذا سيكون كابوسا للمدافعين عندما يواجهونه في منطقة الجزاء، يمكنه الذهاب بالاتجاهين، وهذا رائع بالنسبة لي، كما ترون يملك النوعية وسيحصل على حصته من المشاركة في المباريات”.

لكن سولسكاير سيواجه خصما قويا في الدور الرابع بعد أن أوقعته القرعة ضد مضيفه تشيلسي، في تكرار لمواجهتهما مطلع الدوري عندما فاز يونايتد: “إذا أردت الفوز عليك تخطي الافضل”.

ويخوض يونايتد 4 مباريات تواليا خارج ارضه، ضد نوريتش، بارتيزان بلغراد الصربي، تشلسي وبورنموث.

(أ ف ب)

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