سولسكاير يرفض لوم بوغبا على التفريط بالفوز

وولفرهامبتون – رفض مدرب مانشستر يونايتد النرويجي أولي غونار سولسكاير لوم لاعبه الدولي الفرنسي بول بوغبا لإهداره ركلة جزاء كانت كفيلة بإهداء الفوز لفريقه على حساب مضيفه ولفرهامبتون، وذلك في ختام مباريات المرحلة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز أول من أمس الاثنين.

وأهدر بوغبا ركلة الجزاء التي تسبب بها بنفسه بعدما عرقله كونور كودي، عندما كان التعادل الايجابي 1-1 سيد الموقف بين الفريقين حيث نجح الحارس البرتغالي روي باتريسيو في صد الكرة، وفوت على فريق “الشياطين الحمر” فرصة تحقيق فوزه الثاني تواليا بعدما كان اكتسح على ارضه في الافتتاح تشلسي برباعية نظيفة.

وحرم اللاعب الفرنسي فريقه من اعتلاء صدارة الدوري للمرة الأولى منذ 695 يوما، بحسب صحيفة “ليكيب الفرنسية”.

وكان بوغبا الذي أهدر ركلته الرابعة منذ بداية الموسم المنصرم، طلب من زميله المهاجم ماركوس راشفورد أن يسدد بنفسه ركلة الجزاء، على الرغم من أن الأخير نجح في ترجمة ركلة جزاء إلى هدف في مرمى تشلسي الأسبوع الماضي.

وعلق سولسكاير على هذه الحادثة بالقول “الاثنان اخترتهما لتنفيذ ركلات الجزاء والامر عائد لهما للاختيار بينهما”، مضيفا “في بعض الأحيان يشعر اللاعبون بثقة للتسديد، وبوغبا سجل لنا الكثير من ركلات الجزاء لكن اليوم (الإثنين) قام روي باتريسيو بصدة رائعة”.

وأضاف “امتلك الاثنان الثقة. أحب اللاعبين الذين يتمتعون الثقة والشعور أن بامكانهم فعل ذلك”.

ولم تمر هذه الحادثة مرور الكرام بالنسبة لقائد يونايتد السابق ومحلل شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية غاري نيفيل، إذ اصر على ضرورة أن يحل سولسكاير هذه المعضلة قبل المباراة المقبلة لفريقه.

ورأى نيفيل أنه يتوجب على الفريق “اتخاذ القرار بشأن من ينفذ ركلة الجزاء داخل غرف تبديل الملابس – الأمر محرج”.

وتابع “إنها ركلة جزاء لمانشستر يونايتد، وليست تومبولا (سحب يانصيب)، أو مباراة للصغار على ملعب للمدرسة”.

وختم “سجل راشفورد الأسبوع الماضي وأخذ على عاتقه ركلة الجزاء. ولكن لم نشعر بوجود قائد، وهناك شيء غير صحيح”.

في المقابل كشف راشفورد أن بوغبا طلب منه تنفيذ ركلة الجزاء، وهو وافق على ذلك.

وشرح المهاجم الانجليزي ما حصل قائلا “أراد بول (بوغبا) تنفيذ الركلة، الامر بهذه السهولة. اي لاعب بامكانه أن يهدر ركلة جزاء، وقد سجل لنا العديد منها ومن الطبيعي أن يهدر واحدة”.

وتابع في إشارة إلى هدفه من علامة الجزاء أمام تشلسي “نفذت ركلة جزاء ناجحة الأسبوع الماضي لذا لا توجد اي مشكلة بالنسبة لي في أن يسدد (بوغبا) ركلة هذا الأسبوع”، مضيفا “للأسف انه لم يتمكن من التسجيل لكنه لا يلام، انه عمل الفريق ونتطلع للمباراة المقبلة”.

واعتبرت النتيجة مخيبة لفريق يونايتد الذي سيطر على الشوط الاول، قبل أن يتراجع في الشوط الثاني.

ورأى سولسكاير أن فريقه قدم “اداء ناضجا في الشوط الأول. لكننا تراجعنا في الشوط الثاني. نحن نتطور، ونحن فريق شاب سيتعلم، وقد تعلمنا اليوم على ارض الملعب”.

وتابع “ربما حصل ولف (ولفرهامبتون) على الهدف الذي يستحقه. اعتقد اننا سيطرنا مجددا وكان بامكاننا الفوز”.

وأردف “حصلنا على ركلة جزاء تجلب لنا عادة نقطتين اضافيتين، ولكن حارس المرمى يقوم بصدة جيدة في بعض الاحيان”.

من ناحية اخرى رفض سولسكاير استبعاد إمكانية مغادرة المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز قبل اقفال فترة الانتقالات الصيفية في القارة الأوروبية، علما أن الأخير ارتبط اسمه بانتقال محتمل الى إنتر ميلان الايطالي وغاب عن مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون.

وأكد المدرب النرويجي على أنه “ما زال هناك بضعة اسابيع على إقفال سوق الانتقالات وما زالت هناك فرصة”، كاشفا “أظهرت بعض الأندية اهتمامها بأليكسيس، لذا سنرى ماذا سيحصل. لا يمكنني اطلاعكم على أكثر من ذلك”، قبل أن يختم “هناك بضعة أسابيع قبل انتهاء فترة الانتقالات الدولية، ولكن حتى الآن ما زال لاعبا في صفوفنا”. -(أ ف ب)