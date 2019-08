سولسكاير يُبدي ثقته ببقاء بول بوغبا مع مانشستر يونايتد

لندن – أعرب النروجي أولي غونار سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن ثقته الكاملة ببقاء لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا في صفوف الفريق خلال الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.

وجاء كلام سولسكاير بعد فوز فريقه على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الاصلي 2-2) في مباراة غاب عنها بوغبا بداعي الاصابة، في حين تحدثت بعض التقارير عن رفضه اللعب آملا في الضغط على ناديه لتحريره من اجل الانتقال الى ريال مدريد الاسباني.

Ole Gunnar Solskjaer says he has "no doubt" Paul Pogba will stay at Man Utd this summer.

The end of the saga?

