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سولسكاير يُبدي ثقته ببقاء بول بوغبا مع مانشستر يونايتد

منذ 49 دقيقة

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لندن – أعرب النروجي أولي غونار سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن ثقته الكاملة ببقاء لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا في صفوف الفريق خلال الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.

وجاء كلام سولسكاير بعد فوز فريقه على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الاصلي 2-2) في مباراة غاب عنها بوغبا بداعي الاصابة، في حين تحدثت بعض التقارير عن رفضه اللعب آملا في الضغط على ناديه لتحريره من اجل الانتقال الى ريال مدريد الاسباني.

لكن سولسكاير كان واثقا من بقاء بوغبا الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، بقوله: “لا شك لدي على الاطلاق في هذا الصدد”.

وأضاف: “لم أكن أتوقع ان يسافر مع الفريق الى كارديف، حيث أقيمت المباراة، لقد تكلمت معه بعد الحصة التدريبية ولم يكن في حالة جيدة، لا يمكن اعتبار الأمر إصابة بل بعض الوجع وبالتالي لم أكن أريد المخاطرة”.

واعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن رغبته في الحصول على خدمات بوغبا، لكن تقارير صحافية اشارت الى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز ليس مستعدا لدفع مبلغ طائل للتعاقد مع بوغبا، في ظل انباء تحدثت عن امكانية شراء لاعب الوسط المهاجم الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام الهولندي.

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة قوية ضد تشيلسي على ملعب “أولدترافورد” يوم 11 آب (أغسطس) الحالي. (أ ف ب)

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