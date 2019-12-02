سولشار لا يشعر بالقلق من ترتيب مانشستر يونايتد بالدوري الممتاز

لندن – تعادل مانشستر يونايتد 2-2 مع أستون فيلا يوم الأحد ليحتل المركز التاسع في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 22 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر لكن المدرب أولي جونار سولشار يقول إنه لا يشعر بالقلق من الترتيب الحالي للفريق.

وفي حال انتصاره يوم الأحد كان يونايتد سيتقدم للمركز الخامس لكن سولشار قال إن فريقه لم يكن يستحق النقاط الثلاث.

وقال سولشار :”مركزنا في الترتيب لا يقلقني لأن المنافسة متقاربة حتى الآن في الدوري صنعنا الكثير من الفرص الخطيرة التي كانت كفيلة بخروجنا بالانتصار لكن إجمالا لا أعتقد أننا كنا نستحق الفوز خاصة بعد الشوط الأول”.

وبعد بداية سريعة في أولد ترافورد افتتح جاك جريليش التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 11 بتسديدة رائعة في الزاوية العليا.

ووضع البديل محمود حسن “تريزيجيه” الكرة في الشباك في الدقيقة 29 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول أدرك يونايتد التعادل.

وأرسل أندرياس بيريرا تمريرة عرضية لعبها ماركوس راشفورد بضربة رأس لتصطدم بالقائم إلى داخل مرمى توم هيتون.

ومن لعبة مشابهة في الدقيقة 64 أرسل فريد تمريرة عرضية لمست ويسلي مهاجم أستون فيلا لتصل عند القائم البعيد ليضعها فيكتور ليندلوف في الشباك.

وبعد دقيقتين فقط أدرك أستون فيلا التعادل عندما مرر مات تارجت كرة رائعة إلى تايرون مينجس غير المراقب الذي سددها مباشرة في الشباك.

وظن مدافع أستون فيلا أنه كان في موقف تسلل لكن الحكم احتسب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

ويستضيف يونايتد، الذي جمع 18 نقطة فقط من 14 مباراة، منافسه توتنهام صاحب المركز الخامس في الدوري يوم الأربعاء. – (رويترز)

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