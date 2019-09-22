سولشاير: لا أستمع لرئيس ريال مدريد حول مستقبل بوغبا

لندن – أكد مدرب مانشستر يونايتد الانجليزي، أولي جونار سولشاير، ردا على الشائعات حول إمكانية انتقال لاعبه بول بوغبا إلى ريال مدريد في مواسم الانتقالات المقبلة، أنه لا يستمع إلى فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، مشيرا إلى أنه لا يشعر بالقلق حيال مسقبل لاعب الوسط الفرنسي.

وجاءت تصريحات المدرب النرويجي، بعدما أكد رئيس الريال في وقت سابق أن الفريق الإنجليزي لم يوافق على بيع بوجبا للميرينغي في سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

PREMIER LEAGUE Así respondió Ole Gunnar Solskjaer a los cuestionamientos sobre un futuro traspaso de Pogba a los Merengues: "No escucho al presidente del Real Madrid. Paul está trabajando duro y comprometido con el equipo".#CentralFOX pic.twitter.com/mbTobmq5fN — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) September 22, 2019

وقال سولشاير – الذي سيفتقد لجهود لاعبه الفرنسي في مواجهة وست هام يونايتد المقررة الأحد في الجولة السادسة من البريميرليغ – للإصابة: “لا أستمع لرئيس ريال مدريد، بول بوغبا يعمل بجد والتزام تجاه الفريق”.

وأضاف: “لست قلقا الآن ولن أكون كذلك لاحقا، إذا عادت الشائعات مجددا في الميركاتو الشتوي، لن أقلق وإذا اضطررنا لمواجهة هذه التكهنات مجددا في الصيف لن أقلق أيضا، بول لن يذهب إلى أي مكان وهو سعيد هنا”.(إفي)