سولشاير: مورينيو سيكون مرحبا به في “أولد ترافورد”

لندن – قال مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء إن سلفه في المنصب، جوزيه مورينيو، سيكون مرحبا به في ملعب أولد ترافورد عندما سيلتقي “الشياطين الحمر” بتوتنهام، الذي تولى “السبيشيال وان” قيادته مؤخرا، الأربعاء بالبريميرليغ.

وسيزور مورينيو، الذي قاد “السبيرز” في 3 مباريات، ملعب أولد ترافورد للمرة الأولى منذ إقالته من منصبه قبل عام، حيث اعتبر سولشاير أن ما حدث لن يجعل الجماهير تستقبل مورينيو بشكل سيء.

‘They're not sources. They're just made up, blatant lies.’ Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer says rumors he told his players he risked being sacked this week aren’t true https://t.co/9miK87O64A pic.twitter.com/86Cvq9pfgP — Reuters (@Reuters) December 3, 2019

وقال: “سيحظى باستقبال جيد. هذا هو نهج النادي والجماهير. بالطبع يتذكرون الوقت الذي قضاه هنا، والألقاب التي توج بها. بالنسبة لي، بنسبة 100% سيرحبون به”.

وخلال المباريات الثلاثة له مع توتنهام، فاز مورينيو باثنتين في البريميير ليج وواحدة في دوري الأبطال.

وقضى مورينيو موسمين ونصف مع المانيو قبل إقالته وتوج مع الفريق بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي. (إفي)