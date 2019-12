سولشاير: مورينيو سيكون مرحبا به في “أولد ترافورد”

لندن – قال مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء إن سلفه في المنصب، جوزيه مورينيو، سيكون مرحبا به في ملعب أولد ترافورد عندما سيلتقي “الشياطين الحمر” بتوتنهام، الذي تولى “السبيشيال وان” قيادته مؤخرا، الأربعاء بالبريميرليغ.

وسيزور مورينيو، الذي قاد “السبيرز” في 3 مباريات، ملعب أولد ترافورد للمرة الأولى منذ إقالته من منصبه قبل عام، حيث اعتبر سولشاير أن ما حدث لن يجعل الجماهير تستقبل مورينيو بشكل سيء.

