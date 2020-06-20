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سولشاير يُثني على بوغبا وفرنانديز رغم إحباطه للتعادل ضد توتنهام

منذ ساعتين

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لندن – أثنى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على ثنائي الفريق بول بوغبا وبرونو فرنانديز، اللذين نجحا في إنقاذ نقطة بعد اشتراكهما في تسجيل هدف الشياطين الحمر للتعادل مع توتنهام هوتسبر 1-1 مساء الجمعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدا سولشاير سعيدا للغاية بهذا الثنائي الذي أعاد اليونايتد لأجواء المباراة أمام السبيرز، لا سيما بعد الدفع بلاعب الوسط الفرنسي في الشوط الثاني، وهو ما أتى بثماره حيث حصل بوجبا على ركلة جزاء لفريقه نفذها بقوة وثبات أعصاب البرتغالي فرنانديز ليعادل النتيجة.

واعترف المدرب النرويجي أنه كان محبطا بسبب الصورة التي ظهر بها فريقه في الشوط الثاني، لكن التغييرات التي أجراها أعادت الحيوية لخط الوسط، رغم أن الفوز لم يتحقق في لندن بعد كل ذلك.

وقال “محبط بعض الشيء لأننا لم نفز. كرة القدم غريبة حقا. كان توتنهام يحاصرنا تماما طيلة 40 دقيقة العام الماضي ويحدث العكس حرفيا اليوم. لكن الأداء ممتع”، في تصريحات نقلتها شبكة (سكاي سبورت).

وأضاف “كنا بطيئين للغاية في أول 25 دقيقة. بول بوجبا هو أحد أفضل اللاعبين في العالم ومن الرائع استعادة خدماته مرة أخرى. هو أيضا سعيد بالعودة، خضع لفترة نقاهة كابوسية بعد جراحة منذ 10 أشهر. وأثق في أن الجميع لاحظ تعطشه للعب”.

وتعادل اليونايتد والسبيرز 1-1 مساء الجمعة في مستهل منافسات الأسبوع الـ30 من البريميير ليج، حيث تقدم للسبيرز الهولندي ستيفن بيرجفاين وتعادل لليونايتد برونو فرنانديز. (إفي)

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