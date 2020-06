سولشاير يُثني على بوغبا وفرنانديز رغم إحباطه للتعادل ضد توتنهام

لندن – أثنى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على ثنائي الفريق بول بوغبا وبرونو فرنانديز، اللذين نجحا في إنقاذ نقطة بعد اشتراكهما في تسجيل هدف الشياطين الحمر للتعادل مع توتنهام هوتسبر 1-1 مساء الجمعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدا سولشاير سعيدا للغاية بهذا الثنائي الذي أعاد اليونايتد لأجواء المباراة أمام السبيرز، لا سيما بعد الدفع بلاعب الوسط الفرنسي في الشوط الثاني، وهو ما أتى بثماره حيث حصل بوجبا على ركلة جزاء لفريقه نفذها بقوة وثبات أعصاب البرتغالي فرنانديز ليعادل النتيجة.

واعترف المدرب النرويجي أنه كان محبطا بسبب الصورة التي ظهر بها فريقه في الشوط الثاني، لكن التغييرات التي أجراها أعادت الحيوية لخط الوسط، رغم أن الفوز لم يتحقق في لندن بعد كل ذلك.

