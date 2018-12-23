سوليدرتي (الأولى للتأمين) تحصل على تصنيف B++للمرة السابعة على التوالي

عمان- ثبتت وكالة التصنيف العالمية AM Best تصنيف الملاءة المالية(FSR) لشركة “سوليدرتي “الأولى للتأمين بمستوى++B (جيد) للسنه السابعة على التوالي ومستوى التصنيف الإئتماني (ICR) بمستوى “bbb” بمنظور إيجابي .

وأكدت الوكالة في تقريرها على متانة موقع الشركة في سوق التأمين الاردني بإعتبارها رابع أكبر شركة تأمين من ناحية اجمالي الاقساط المكتتبة حيث بلغت الأقساط 39.6 مليون دينار أردني في عام 2017، مع معدل نمو للسنوات 2013-2017 يبلغ 13% مقارنة ب 6% لسوق التأمين الاردني ، كما يجدر بالذكر بأن التصنيف الائتماني الحالي للشركة هو الأعلى بين التصنيفات الممنوحة لشركات التأمين الاردنية الاخرى في السوق.

وبدورة أكد الرئيس التنفيذي للشركة علاء عبدالجواد ، ان رفع وتأكيد التصنيفات الإئتمانية للشركة للمرة السابعة على التوالي جاء نتيجة إنعكاس لميزانية الشركة القوي جدا حسب تصنيف AM Best وعن النتائج الفنية المرضية و سياسة ادارة مخاطر ملائمة، كما تعكس النظرة الايجابية للتصنيف الإئتماني (ICR) الاهمية الاستراتجية للشركة ضمن مجموعة سوليدرتي القابضة.

واكد عبد الجواد ، ان هذا التصنيف يضع سوليدرتي “الاولى للتأمين” في مصاف كبرى شركات التامين، ليس فقط على مستوى الاردن بل على مستوى الوطن العربي، كما ان من شأن هذا التصنيف ان يمنح عملاءنا الثقة بالوضع المالي والحماية التأمينية التي تقدمها الشركة لهم خصوصاً في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة وسوق التامين الاردني.

وأضاف عبد الجواد أن معدلات النمو القياسية التي حققتها الشركة منذ نشأتها وتوازن محفظتها التأمينية بين مختلف فروع التأمين كانت من العوامل الحاسمة في الحصول على هذا التصنيف ، مؤكدا على أن هذا الانجاز يذكرنا دائماً بشعار شركتنا الذي يحتم علينا ان نقدم كل ما هو افضل في صناعة التأمين العالمية.