سولين تقترب من الاتحاد الماليزي.. جوائز “الأفضل” جاهزة للإعلان

خالد الخطاطبة



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

المجالي تسجل أول أهدافها في الدوري السعودي

سجلت المحترفة الأردنية في صفوف فريق الاتحاد السعودي أية المجالي، أول أهدافها في مرمى فريق الشباب السعودي، في اطار منافسات دوري السيدات السعودي لكرة القدم.

وجاء هدف المجالي في أول مباراة لها مع فريقها الجديد الاتحاد، في المباراة التي جرت أول من أمس، وانتهت بالتعادل 2-2، حيث افتتحت أية التسجيل في أول ظهور لها في الدوري.

وانتقلت المجالي رسميا من فريق أولمبيا كلوج الروماني، إلى فريق الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة ولعدة أشهر، على أن تعود بعد نهاية الدوري السعودي إلى فريقها الروماني، لاستكمال مشوارها مع الفريق.

وتعتبر لاعبة المنتخب الوطني أية المجالي، من اللاعبات اللواتي اكتسبن خبرة الاحتراف الخارجي، في ظل تعدد تجاربها الاحترافية الناجحة.

سولين الزعبي تستعد لمهمة العمل في الاتحاد الماليزي

تستعد مديرة الكرة النسوية في اتحاد كرة القدم سولين الزعبي، للعمل في الاتحاد الماليزي الذي طلب التعاقد معها، للاستفادة من خبراتها في مجال الكرة النسوية.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين الاتحاد الماليزي والزعبي، بهدف انتقالها للعمل في ماليزيا، حيث شهدت المفاوضات اتفاقا بين الطرفين، بانتظار اتمام التفاصيل بشكل رسمي، قبل الالتحاق بالعمل الجديد.

وتعتبر سولين من الناشطات في مجال الكرة النسوية، ولعبت دورا مهما في تطوير اللعبة سواء على صعيد المنتخبات الوطنية أو الأندية، ما كان له دور ايجابي في تقدم وتشجيع اللاعبات.

الحاج إلى جبل المكبر غدا

ينتظر أن يلتحق لاعب فريق الصريح عارف الحاج يوم غد الخميس، بفريق نادي جبل المكبر الفلسطيني، للاحتراف في صفوفه لمدة 5 أشهر.

وجاء انتقال الحاج إلى جبل المكبر على سبيل الإعارة، حيث يرتبط اللاعب مع الصريح بعقد يمتد لخمس سنوات.

وكان الصريح والفريق الفلسطيني اتفقا على كافة التفاصيل المتعلقة باعارة اللاعب، بما في ذلك التفاصيل المالية التي ستعود بالنفع على اللاعب وناديه الصريح.

محترفو الصريح يرحلون رسميا

غادر المحترفون الأجانب في فريق الصريح رسميا ناديهم، بعد انتهاء عقودهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية التي كانت سببا في استمرار إقامتهم في الأردن.

وغادر المحترفان الجزائريان عمان يوم الجمعة الماضي، بعد أن تسلما كافة حقوقهما المالية، إلى جانب توقيعهما على مخالصة مالية، فيما ينتظر أن يغادر المحترف السوري عمر عبدالرزاق الصريح قريبا، بعد أن تسلم ايضا مستحقاته المالية.

إلى ذلك أكد نادي الصريح أنه لن يقف في طريق أي من لاعبيه، في حال تلقوا عروضا احترافية خارجية في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن النادي يقف دائما في صف لاعبيه، مع التأكيد على سعي الإدارة لإعادة ترتيب الفريق في الموسم المقبل، سعيا للعودة مجددا لدوري المحترفين.

نتائج “الأفضل” جاهزة للإعلان

تستعد اللجنة المعنية باختيار اللاعبين والمدربين الأفضل في دوري المحترفين 2022، لإعلان النتائج رسميا، بعد فترة من التأخير جاءت لأسباب متعددة.

ويتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، الإفصاح عن هوية الفائزين، حيث يترقب النجوم المرشحون إعلان النتائج التي باتت جاهزة.

ووفق المعلومات فإن المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد، مرشح للفوز بعشرة آلاف دينار، وهي قيمة جائزة أفضل مدرب، وحارس مرمى الفيصلي يزيد ابو ليلى المرشح لجائزة أفضل حارس، ولاعب الفيصلي أمين الشناينة المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد، فيما ينتظر أن يتم منح لاعب فريق الحسين إربد إبراهيم سعادة جائزة أفضل لاعب في الدوري، رغم المنافسة من لاعب الرمثا حمزة الدردور، ولاعب الوحدات أنس العوضات.

الفئات العمرية تتسبب بصداع لاتحاد الكرة

تسببت تعليمات منافسات فرق الفئات العمرية، بصداع لاتحاد كرة القدم، نتيجة كثرة الاحتجاجات والملاحظات المتعلقة بالبطولات.

وطرح عدد من الأندية في الأيام الأخيرة عددا من الملاحظات، متمنين على اتحاد الكرة ضرورة اخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، املا في تصويبها في الموسم المقبل.

كما تساءلت أندية عن سبب تأخير تعيين مدير فني لمنتخب الشباب، لمتابعة مباريات الفئات واختيار الأفضل، معتبرين أن الاتحاد اخطأ في عدم تعيين الجهاز الفني لمنتخب الشباب حتى الأن.

الفاخوري الأقرب للدوري السعودي

بات حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الوحدات عبدالله الفاخوري، في طريقه للاحتراف في دوري الدرجة الأولى السعودي، بعد مفاوضات ايجابية شهدتها الأيام الماضية، بانتظار تجسيدها على أرض الواقع.

ووفق المعلومات فإن الفاخوري الذي تلقى العديد من العروض الاحترافية من الخارج، ربما يكون الأقرب لأحد فرق دوري الدرجة الأولى السعودي، خاصة وأن رئيس النادي يستعد للحضور إلى عمان لاتمام المفاوضات، قبل التوقيع الرسمي، تمهيدا لإعلان احتراف الحارس.

ويعتبر الفاخوري حاليا أحد افضل حراس المرمى في الأردن، حيث اكتسب ثقة أكبر في الموسم الحالي، بعد حمايته لعرين فريق الوحدات خلال الموسم الكروي الحالي بشكل لافت، إلى جانب مشاركته كحارس مرمى أساسي في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الإسباني في اللقاء التاريخي الذي اقيم يوم 17 الشهر الحالي في عمان، وانتهى لمصلحة المنتخب الإسباني بنتيجة 3-1.

نجوم يشاركون في مباراة خيرية بـ”التكنولوجيا”

شارك عدد من نجوم فريقي الرمثا والحسين إربد، في مباراة خيرية جرت أول من أمس، في صالة جامعة العلوم والتكنولوجيا، وذلك دعما لمرضى السرطان.

مباراة الخماسي شارك فيها نجوم أمثال مصعب اللحام وعامر ابو هضيب ويوسف أبو الجزر واصيل الصياحين وخالد الصياحين وإبراهيم الخب وهادي الحوراني.

كما حضر المباراة المدرب الوطني اسلام ذيابات، وسط تفاعل كبير من قبل الجماهير التي حضرت المباراة، وشجعت النجوم.



كواليس النجوم



• اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، اتخذت قرارا بتخسير نادي صروت أمام عجلون 0-3، ضمن منافسات دوري سن 19، وذلك بسبب مشاركة لاعبين غير مؤهلين في المباراة.

• لاعب فريق الجزيرة لكرة القدم حمد البلاونة، تلقى عرضا للاحتراف الخارجي.. اللاعب تلقى العرض عبر أحد وكلاء اللاعبين المحليين الذي يستعد للكشف عن تفاصيل المفاوضات قريبا.

• متابعون لدوري المحترفات لكرة القدم، ابدوا دهشتهم من مخططات اتحاد كرة القدم بشأن تتويج الفريق الفائز بالدوري والذي يحسم اليوم الأربعاء.. الاهلي يلتقي الأرثوذكسي على ملعب البولو عند السادسة مساء ، فيما يلعب الاتحاد مع الاستقلال على ملعب جامعة العلوم التطبيقية بنفس التوقيت.. المنافسة على اللقب بين فريقي الأهلي والاتحاد.. اتحاد الكرة قرر وفي حال فوز فريق الاتحاد باللقب، انتظار لاعبات الفريق للحضور من التطبيقية إلى البولو من أجل التتويج في موقف اثار دهشة المتابعين الذين طالبوا بالاستعانة بكأسين في الملعبين وليس كاس وأحد في ملعب البولو.

• رئيس أحد الأندية، توقع إقبالا كبيرا للفرق في الموسم الكروي المقبل على المدرب المحلي.. الرئيس قال : الإقبال ليس ثقة في المدرب المحلي، بل هو توفير للنفقات، اعتقادا من الأندية أن المدرب المحلي يرضى بالقليل من العقود، فيما المدرب المحلي يطالب بمبالغ مالية كبيرة تفوق مطالب المدرب المحلي…رئيس النادي أشار إلى أن ضعف الحالة المادية للأندية، سيدفعها تجاه المدرب المحلي الذي يتقاضى الفتات مقارنة بالمدرب الأجنبي… الرئيس المتحدث لـ”الغد” أكد أن هناك مدربين محليين يتقاضون مبالغ هائلة، ولكن الغالبية يتقاضون الفتات مقارنة بالمدرب الأجنبي.

• عدد من نجوم الكرة المحلية، يعيشون حاليا حالة من القلق خشية على مستقبلهم الكروي، في ظل الحديث عن عدم رغبة أنديتهم في التجديد معهم، أو اشتراط التوقيع مقابل مبالغ مالية بسيطة.

• أحد نجوم الكرة المحلية، كشف عن معاناة مادية صعبة يعيشها عدد من اللاعبين، بسبب عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية من أنديتهم منذ أشهر طويلة… النجم تنبأ بموسم كارثي على اللاعبين في العام المقبل، في ظل عدم اتضاح الرؤيا بشأن الأجندة، وفي ظل تأخر انطلاق الموسم لعدة أشهر قادمة، ما يقحم اللاعبين في أزمات مالية.