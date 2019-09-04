“سوناتا 2020″ و”لو فيل روج” من هيونداي تنضمان إلى القائمة النهائية في الجوائز العالمية

دبي- حظي طرازان من طرز مركبات هيونداي موتور بتقدير عالمي رفيع بالإعلان عن تأهّلهما إلى القائمة النهائية في الجوائز العالمية للتميز بالتصميم. وارتقى الطراز سوناتا 2020 الجديد كلياً والطراز لو فيل روج المستقبلي النموذجي إلى القائمة القصيرة والنهائية من المركبات المرشحة للفوز بالجوائز العالمية للتميز بالتصميم 2019 التي تنظمها وتمنحها جمعية المصممين الصناعيين الأميركية، وذلك لقاء الابتكارات الفنية والهندسية الجريئة في تصميمهما.

وتكرّم هذه الجوائز المرموقة التميز في التصميم الذي يساهم في تحسين مستويات الحياة وتوسعة حدود الإبداع والهندسة في فئات مثل السيارات والنقل، واستراتيجيات التصميم، والتقنيات الاستهلاكية، والبيئة، وغيرها.

وبهذه المناسبة، أعرب سانغ يوب لي النائب الأول للرئيس ورئيس مركز هيونداي العالمي للتصميم، عن فخره بالترشح إلى القائمة النهائية في الجوائز العالمية للتميز بالتصميم المرموقة، مؤكداً أن “هدفنا النهائي يكمن في تجاوز البعد الجمالي للتصميم والوصول إلى ما وراء التصميم بحدّ ذاته”، وقال: “نجحت هيونداي من خلال توظيف فلسفة التصميم “الرياضي المؤثر” Sensuous Sportiness الجديدة في الطرازين سوناتا ولو فيل روج النموذجي، في أن تعكس صورة هدفها المتمثل بابتكار مركبات مرغوب بها وتتمتع بقيمة عاطفية عالية”. وتمتاز المركبة الجديدة كليا سوناتا 2020 بتصميم كوبيه بأربعة أبواب، يتسم بشدّ واضح على الجانب يمزج بتناغم خطوط الجسم الطبقية مع الإطار الديناميكي الهوائي للمركبة، التي روعي في تصميمها التنسيق الدقيق بين الأشكال المقعرة والمحدّبة لتسليط الضوء على طابعها الحسيّ وسقفها المنحني الممتد حتى مؤخرتها. كذلك تتسم سوناتا بميزة أخرى من عديد المزايا الجذابة تتمثل بالطابع الرياضي القوي الذي يُبرزه غطاء المحرك العريض والطويل متعدد المستويات، فضلاً عن وقفتها منخفضة التعليق وخط سقفها الأنيق والضوء الخلفي الواسع الذي يُضفي مزيداً من الحس الرياضي على المركبة. ويقلّ متوسط ارتفاع سوناتا 2020 (بما يشمل غطاء الصندوق الخلفي) ببوصة واحدة تقريباً عن أي من طرزها السابقة.

من جانبه، يُمثل الطراز لو فيل روج قراءة تفسيرية مبتكرة لروح هيونداي للتصميم الرياضي التي كانت قُدمت لأول مرة في مركبة كوبيه نموذجية من هيونداي في العام 1974 من قبل مصمم السيارات الإيطالي الشهير جورجيتو جوجارو.