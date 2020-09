سون وكين يقودان توتنهام لسحق ساوثهامتون بالبريميرليغ

مدن – سحق توتنهام هوتسبير مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة (2-5) في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب سينت ماري، استهل أصحاب الأرض التهديف عبر المهاجم داني إنجز (ق32).

وبعد دقائق أمطر الكوري الجنوبي سون هيونج مين شباك ساوثهابمتون برباعية (ق45 و47 و64 و73) من صناعة زميله هاري كين الذي وقع على خامس أهداف فريقه (ق82)، وعاد إنجز ليسجل لأصحاب الأرض (ق89) من ضربة جزاء قبل انطلاق صافرة النهاية.

FULL-TIME: We’re up and running in the Premier League 👊

🔴 #SaintsFC 2-5 #THFC ⚪ pic.twitter.com/GXrXLE1Ikq

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 20, 2020