سون وكين يقودان توتنهام لسحق ساوثهامتون بالبريميرليغ

مدن – سحق توتنهام هوتسبير مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة (2-5) في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب سينت ماري، استهل أصحاب الأرض التهديف عبر المهاجم داني إنجز (ق32).

وبعد دقائق أمطر الكوري الجنوبي سون هيونج مين شباك ساوثهابمتون برباعية (ق45 و47 و64 و73) من صناعة زميله هاري كين الذي وقع على خامس أهداف فريقه (ق82)، وعاد إنجز ليسجل لأصحاب الأرض (ق89) من ضربة جزاء قبل انطلاق صافرة النهاية.

وعلى هذا النحو، يتقاسم سون صدارة قائمة هدافي البريمير لييج مع لاعب إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين بواقع 4 أهداف لكل منهما، وأحرز “السبيرز” أمام ساوثهامبتون أول فوز له في الموسم الجديد بعدما خسر في الجولة الأولى على أرضه أمام إيفرتون.

وعلى هذا النحو، بلغ رصيد توتنهام 3 نقاط بالمركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة الثانية.

في حين يحل ساوثهامبتون في المركز قبل الأخير دون نقاط. (إفي)