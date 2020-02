سون يغيب عن توتنهام لعدة أسابيع لكسر في الذراع – فيديو

لندن – أعلن نادي الإنجليزي الثلاثاء عن إصابة مهاجمه الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، بكسر في الذراع الأيمن تعرضه لها خلال مباراة أستون فيلا الأخيرة بالبريميير ليج والتي تألق فيها وسجل هدفي الفوز لفريقه.

وسيتعين على سون الخضوع لجراحة من أجل علاج الكسر، ما سيؤدي لغيابه عن الملاعب لـ”عدة أسابيع”، وذلك في توقيت حاسم من الموسم.

📺 🍿 We added a new series you might be interested in…#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/Mleblm5xIY

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 17, 2020