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سون يغيب عن توتنهام لعدة أسابيع لكسر في الذراع – فيديو

منذ ساعتين

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لندن – أعلن نادي  الإنجليزي الثلاثاء عن إصابة مهاجمه الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، بكسر في الذراع الأيمن تعرضه لها خلال مباراة أستون فيلا الأخيرة بالبريميير ليج والتي تألق فيها وسجل هدفي الفوز لفريقه.

وسيتعين على سون الخضوع لجراحة من أجل علاج الكسر، ما سيؤدي لغيابه عن الملاعب لـ”عدة أسابيع”، وذلك في توقيت حاسم من الموسم.

ويستعد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لمواجهة لايبزيج الألماني غدا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك مواجهة تشيلسي السبت القادم بالبريميير ليج.

وينضم سون بهذا الشكل لهاري كين، الذي يعاني من إصابة طويلة، ليعاني الفريق في خط الهجوم من غيابهما خلال الفترة المقبلة.

وكان “السبيرز” قد عززوا خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضي بالتعاقد فقط من الجناح الشاب الهولندي ستيفن بيرجفين. – (إفي)

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