سون يغيب عن توتنهام لعدة أسابيع لكسر في الذراع – فيديو

Injury update on Heung-Min Son. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 18, 2020

لندن – أعلن نادي الإنجليزي الثلاثاء عن إصابة مهاجمه الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، بكسر في الذراع الأيمن تعرضه لها خلال مباراة أستون فيلا الأخيرة بالبريميير ليج والتي تألق فيها وسجل هدفي الفوز لفريقه.

وسيتعين على سون الخضوع لجراحة من أجل علاج الكسر، ما سيؤدي لغيابه عن الملاعب لـ”عدة أسابيع”، وذلك في توقيت حاسم من الموسم.

📺 🍿 We added a new series you might be interested in…#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/Mleblm5xIY — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 17, 2020

ويستعد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لمواجهة لايبزيج الألماني غدا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك مواجهة تشيلسي السبت القادم بالبريميير ليج.

وينضم سون بهذا الشكل لهاري كين، الذي يعاني من إصابة طويلة، ليعاني الفريق في خط الهجوم من غيابهما خلال الفترة المقبلة.

وكان “السبيرز” قد عززوا خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضي بالتعاقد فقط من الجناح الشاب الهولندي ستيفن بيرجفين. – (إفي)