سون يُضيف ذهبية جديدة إلى رصيده بمونديال السباحة 2019

غوانغجو (كوريا الجنوبية) – أضاف الصيني سون يانغ ذهبية جديدة الى رصيده باحرازه لقب سباق 200م حرة، اليوم الثلاثاء، في بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة “غوانغجو” الكورية الجنوبية، رافعا رصيده الإجمالي الى 11 لقبا عالميا.

وبعد أن أصبح مؤخراً أول سباح في التاريخ يتوج بذهبية سباق 400 م حرة للمرة الرابعة في مسيرته، تمكن الصيني البالغ من العمر (27 عاما)، من الاحتفاظ بلقب سباق 200م، الذي شهد اقصاء منافس جدي بسبب خطأ في الانطلاق هو الليتواني داناس رابسيس.

Australian swimmer Mack Horton refused to share the podium with Chinese rival Sun Yang, years after accusing him of being a "drug cheat" Watch: https://t.co/vTZSLVykJG pic.twitter.com/FyZ4h5r8HR — BBC Sport (@BBCSport) July 23, 2019

وسجّل – بطل أولمبيادي لندن 2012 في 400 و1500م حرة وريو 2016 في 400م حرة – 1:44.93 دقيقة ليتفوق على الياباني كاتسوهيرو ماتسوموتو (1:45.22د)، فيما تشارك الروسي مارتن ماليوتين والبريطاني دنكان سكوت البرونزية (1:45.63 د). (أ ف ب)