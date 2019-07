سون يُضيف ذهبية جديدة إلى رصيده بمونديال السباحة 2019

غوانغجو (كوريا الجنوبية) – أضاف الصيني سون يانغ ذهبية جديدة الى رصيده باحرازه لقب سباق 200م حرة، اليوم الثلاثاء، في بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة “غوانغجو” الكورية الجنوبية، رافعا رصيده الإجمالي الى 11 لقبا عالميا.

وبعد أن أصبح مؤخراً أول سباح في التاريخ يتوج بذهبية سباق 400 م حرة للمرة الرابعة في مسيرته، تمكن الصيني البالغ من العمر (27 عاما)، من الاحتفاظ بلقب سباق 200م، الذي شهد اقصاء منافس جدي بسبب خطأ في الانطلاق هو الليتواني داناس رابسيس.

