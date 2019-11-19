سويسرا والدنمارك إلى النهائيات.. وانتصار إيطالي ساحق

دبلن- انضمت سويسرا والدنمارك إلى 17 منتخبا سبقتها إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 بفوز الأولى على جبل طارق 6-1، وتعادل الثانية مع جمهورية إيرلندا 1-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة أول من أمس، في حين حققت ايطاليا العلامة الكاملة بفوزها بجميع مبارياتها العشر في هذه التصفيات.

وتصدرت سويسرا ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن الدنمارك.

وهي المرة الخامسة التي تخوض فيها سويسرا النهائيات القارية والتاسعة للدنمارك بطلة أوروبا العام 1992.

ولم تتبق سوى بطاقة واحدة مباشرة حسمت أمس عن المجموعة الخامسة وكانت من نصيب المنتخب الذي يحتل المركز الثاني بعد أن ضمنت كرواتيا الصدارة والمشاركة في النهائيات. وتنحصر هذه البطاقة بين ثلاثة منتخبات هي المجر (12 نقطة) وويلز (11 نقطة) وسلوفاكيا (10).

يذكر أن أربع بطاقات اضافية ايضا ستوزع بعد خوض مباريات الملحق في آذار (مارس) المقبل.

في المباراة الأولى، كانت سويسرا في بحاجة إلى التعادل فقط لضمان التأهل، لكنها اتخمت شباك جبل طارق المتواضعة بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسجل أهداف سويسرا سيدريك ايتن (10 و84) وروبن فارغاس (50) وكريستيان فاسناخت (57) ولوريس بنتو (75) وغرانيت شاكا (86)، أما هدف جبل طارق فسجله ريس ستايك (74).

وبدورها، دخلت الدنمارك مواجهتها الصعبة مع جمهورية ايرلندا في دبلن وهي في حاجة أيضا إلى نقطة واحدة.

وانتظر المنتخب السكندينافي الدقيقة 73 ليفتتح له مارتان برايثويت التسجيل من مسافة قريبة (73) قبل أن يدرك مات دوهيرتي التعادل لإيرلندا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق من كرة رأسية.

ورمى المنتخب الإيرلندي بكل ثقله لتسجيل هدف الفوز في الدقائق الاخيرة وانتزاع بطاقة التأهل لكن من دون طائل.

حقق المنتخب الايطالي العلامة الكاملة باكتساحه ضيفه أرمينيا بنتيجة 9-1 بعد ضمان التأهل في الجولة الماضية.

وبحسب وكالة “أوبتا” للإحصاءات، فهي المرة الاولى التي يسجل فيها منتخب إيطاليا تسعة أهداف منذ آب (أغسطس) 1948 وفوزه على الولايات المتحدة 9-0 ضمن أولمبياد لندن، علما أن أكبر انتصار للـ “أتزوري” يعود إلى العام 1928 بفوزه على مصر 11-3 في أولمبياد أمستردام.

وهو الفوز الحادي عشر تواليا، منها 10 في التصفيات، بإشراف المدرب روبرتو مانشيني في إنجاز غير مسبوق، لترفع إيطاليا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 30 نقطة بالتمام والكمال، بفارق 12 نقطة عن منتخب فنلندا الثاني الذي سقط أمام مضيفه اليونان 1-2، علما أن المنتخب الخاسر لم يتأثر بهذه الخسارة؛ إذ كان ضمن تأهله إلى البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى ملعب “رنزو باربيرا” في باليرمو وفي مباراة من جهة واحدة، افتتح منتخب الـ”أتزوري” التسجيل بعد عرضية من فيديريكو كييزا ورأسية من تشيرو إيموبيلي (8)، ولم تكد أرمينيا تستفيق من الهدف الاول حتى أتبعه الـ”أتزوري” بثان بفضل نيكولو زانيولو الذي استفاد من تمريرة من إيموبيلي لينفرد بالحارس أرام ايرابيتيان ويسدد كرة في الشباك (9).

وأضاف أصحاب الأرض الهدف الثالث بعد تمريرة في العمق من ليوناردو بونوتشي وصلت إلى المندفع من الخلف نيكولو باريلا الذي لم يجد صعوبة في اسكانها الشباك رغم خروج حارس المرمى.

وسجل إيموبيلي هدفه الشخصي الثاني له والرابع لفريقه اثر تمريرة من زانيولو انفرد على إثرها بالحارس وتجاوزه بسهولة ليسدد في المرمى الخالي (33).

في الشوط الثاني، عاد زانيولو للتسجيل فأضاف هدفه الشخصي الثاني له والخامس لفريقه بتسديدة قوية من داخل المنطقة (64). فيما اضاف المدافع أليسيو رومانيولي الهدف السادس (72)، وجورجينيو الهدف السابع من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر خطأ على البديل ريكاردو أورسوليني (75)، ليعود الاخير ويسجل الثامن لفريقه برأسية من داخل المنطقة (77). قبل أن يختتم فيديريكو كييزا مهرجان التهديف (81).

وسجلت أرمينيا هدف الشرف عبر تسديدة قوية من خارج المنطقة لادغار بابايان عجز الحارس أليكس ميريت الذي حل بدلا من سلفاتوري سيريغو في صدها (79).

وفي مباراة أخرى فازت البوسنة على مضيفها ليشتنشتاين بثلاثية نظيفة.

واختتم المنتخب الاسباني الضامن لتأهله إلى النهائيات القارية مشواره في التصفيات بفوزه على رومانيا بخماسية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة السادسة للجولة الأخيرة. ورفعت إسبانيا التي ضمنت وضعها في المستوى الأول خلال القرعة المقررة في 30 الشهر الحالي، رصيدها في صدارة المجموعة إلى 26 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادلين في عشر مباريات، أمام السويد الثانية برصيد 21 نقطة بعد فوزها على جزر فارو بثلاثية نظيفة. واحتلت النرويج المركز الثالث مع 17 نقطة بفضل فوزها على متذيلة الترتيب مالطا 2-1، أمام رومانيا الرابعة (14) وجزر فارو (3).

على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في مدريد، افتتحت اسبانيا التسجيل بعد ثماني دقائق من صافرة البداية بعدما تابع فابيان رويز تسديدة “على الطاير” للمدافع داني كارفاخال صدها الحارس سيبريان تاتاروشانو وعادت اليه وحولها إلى الشباك.

وتقدمت “لا روخا” بهدفين بعدما ضاعف جيرارد مورينو برأسية رصيد فريقه (33)، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه بعد لعبة جماعية بدأها ألفارو موراتا إلى سانتي كازورلا ومنه إلى خوسيه غايا الذي مررها عرضية داخل المنطقة تلقفها جيرارد واسكنها الشباك (43). وأضافت اسبانيا الهدف الرابع بالنيران الصديقة بعدما حول أدريان روس تمريرة لمورينو داخل المنطقة إلى شباك فريقه عن طريق الخطأ (45)، قبل أن يختتم ميكيل أويارزابال المهرجان التهديفي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.-(أ ف ب)