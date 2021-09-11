سياحة داخلية واعدة بعد مشاركة 63 ألف مواطن ببرنامج أردننا جنة

عمان- الغد- أسهم برنامج “أردننا جنة” في نسخته هذا العام 2021، بتنشيط حركة السياحة الداخلية، من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، وبأسعار تناسب جميع المواطنين.

وحقق البرنامج المدعومة كلف رحلاته من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوزا الـ50 بالمئة من الأهداف المرجوة منه، حيث وصلت أعداد المشاركين بالبرنامج بعد ثلاثة اشهر من انطلاقه إلـى 63 ألف مشارك.

وبلغت أعداد حافلات النقل السياحي التي قامت بنقل المشاركين من مختلف محافظات المملكة للوجهات السياحية 2256 حافلة، يرافقها 2256 دليلاً سياحياً.

وبحسب بيان صحفي لوزارة السياحة والآثار اليوم السبت، قال مساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة ومدير برنامج أردننا جنة يزن الخضير، إن الوزارة والهيئة قامتا بدعم الفعاليات الفلكلورية الشعبية والحفلات الموسيقية التي تأتي ضمن الحملة الوطنية والإقليمية “الهوى جنوبي” التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتنشيط السياحة في المثلث الذهبي.

وبين الخضير أن اللجنة القائمة على برنامج أردننا جنة، تدرس حاليا إدراج وجهات سياحية جديدة ضمن البرنامج في موسم الشتاء المقبل، مؤكدا قيام اللجنة بمراجعة وتقييم برامج الرحلات بشكل دوري، وتعديلها بما يتناسب مع رغبات المواطنين ويتواءم مع المواسم السنوية.

وقالت الوزارة في بيانها، إن البرنامج يسعى أيضا إلى التخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة كورونا ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وادلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.

ويؤمن برنامج “أردننا جنة” الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانياً من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، بالإضافة الى توفير وجبات الطعام.

ويوفر البرنامج المصمم للمواطن الأردني، رحلات “اليوم الواحد” لعدة وجهات سياحية في مناطق الشمال والوسط وجزء من مناطق الجنوب، ورحلات مبيت في المناطق الأكثر تضررا من الجائحة التي عانت من توقف قدوم السياحة الخارجية كمدينة العقبة والبترا ووادي رم، وغيرها من المناطق.

ويستطيع المواطن الاطلاع على الوجهات السياحية المشمولة والخدمات المقدمة وأسعار الرحلات وعمليات الحجز، من خلال تطبيق أردننا جنة “Jannah.jo” على الهواتف الذكية.