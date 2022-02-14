سياحيون يطالبون بتسريع تخفيف قيود “كورونا”

محمد أبو الغنم

عمان- طالب عاملون في قطاع السياحة، الحكومة، بالإسراع في تخفيف قيود السفر المتعلقة بجائحة كورونا في ظل أزمة قطاع السياحة الوافدة.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الحكومة، أول من أمس، عن حزمة إجراءات تخفيفية مرتقبة في مواجهة كورونا خلال أسبوعين بهدف حماية الاقتصاد والموسم السياحي.

وأجمع عاملون في قطاع السياحة على أن الإجراءات الحكومية المتبعة في التعامل مع جائحة كورونا ما تزال تضيق الخناق على السياحة الوافدة.

وأوضح هؤلاء أن كثيرا من السياح ألغوا حجوزاتهم، لا سيما من دول أوروبية بسبب تعقيد الإجراءات المتعلقة بـ”كورونا”.

الإجراءات الحالية تشمل؛ إجراء فحص PCR لجميع القادمين الى المملكة الأردنية الهاشمية خلال 72 ساعة من السفر، والتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN والحصول على QRCODE الذي يخوله بالصعود إلى الطائرة، من أجل إجراء فحص PCR عند وصوله إلى أحد مطارات المملكة، ويعفى من هذا القرار الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وتم إلغاء القرار السابق بإعفاء الحاصلين على شهادة تطعيم، من إجراء فحص PCR عند وصولهم إلى أرض المملكة، وإلغاء القرار السابق باستثناء الأردنيين الذين تلقوا المطعوم من إجراء فحص PCR في بلد المغادرة قبل القدوم إلى المملكة في السفر الذي لا يتجاوز 10 أيام.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة “إن نسبة الحجوزات من إيطاليا ألغيت بنسبة 100 %”.

وأضاف “أن نسبة الحجوزات التي ألغيت من إسبانيا وفرنسا إضافة الى ألمانيا وصلت إلى 85 %، كما تراجعت نسبة الحجوزات من أميركا 50 % خلال الموسم المقبل”.

وأكد أن على الحكومة اتخاذ الإجراءات التخفيفية على القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تستطيع المكاتب اللحاق بالموسم قبل ضياعه.

وقال نائب رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار “إن الحجوزات تراجعت بشكل كبير نتيجة الإجراءات الحكومية المتبعة في التعامل مع الجائحة”.

وأكد أن إيطاليا منعت مواطنيها من السفر الى المملكة بسبب إعلان المملكة من الدول الحمراء حتى منتصف الشهر المقبل.

وأضاف “العديد من دول أوروبا تنظر الى المملكة على أنها منطقة حمراء وتنصح بعدم سفر مواطنيها اليها”. واتفق مدير مكتب سياحة وسفر ممدوح العلي مع سابقيه في الرأي حول إلغاء حجوزات جراء الإجراءات الحكومية المعقدة في التعامل مع الجائحة.

وأكد العلي أن هذه الإجراءات انعكست على السياحة بشكل واضح.

وأضاف أن على الحكومة أن تتراجع عن الإجراءات المتبعة في الجائحة وتعيق وتمنع قدوم السياح إلى المملكة.