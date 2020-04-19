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سيارة صراف آلي متنقلة بالمزار الجنوبي في الكرك

منذ 3 ساعات

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الكرك – قامت متصرفية لواء المزار الجنوبي، بالتعاون مع بنك الإسكان، اليوم الأحد، بتوفير سيارة صراف آلي متنقلة لمناطق تجمع قرى الخرشة وبلدة الطيبة الواقعتين جنوبي اللواء.
وقال متصرف لواء المزار الجنوبي، الدكتور ماهر أخو ارشيدة، إن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع القرارات الحكومية في ضوء انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن خدمة السحب للعملاء الذين يتعاملون مع البنوك الأخرى ستكون دون عمولات. –(بترا)

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