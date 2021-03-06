سيارة هيونداي نيكسو تحصد تصنيف الخمس نجوم من Green NCAP

دبي- حصلت سيارة نيكسو- NEXO الكهربائية من الجيل الثاني من هيونداي موتور، على تصنيف خمس نجوم من “غرين نكاب Green NCAP”، المنظمة العالمية المستقلة التي تصنف المركبات على أساس كفاءتها في استخدام الطاقة وانبعاثاتها.

واستند التصنيف إلى ثلاثة مؤشرات، احتوى كل منها على عدة مقاييس: الهواء النظيف، وكفاءة الطاقة، والغازات المسببة للاحتباس الحراري. وسجلت سيارة نيكسو نقاط كاملة على كل من مؤشر الهواء النظيف وانخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة، بصفتها سيارة كهربائية تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينة، وتنتج الماء المقطر كانبعاث وحيد لها. وكان تصنيفها الممتاز لكفاءة الطاقة دليلًا إضافيًا على جودة السيارة واستدامتها، مما يثبت أن تنقل خلايا الوقود هو تقنية فعالة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشارت مبادرة Green NCAP في تقريرها الى أن سيارة نيكسو لا تملك أي انبعاثات من ماسورة العادم بخلاف المياه. نتيجة لذلك، سجلت سيارة نيكسو الكهربائية من هيونداي نقاطًا كاملة لكل من مؤشري الهواء النظيف وغازات الاحتباس الحراري. كما أن كفاءة الطاقة عالية جدًا وتظهر نيكسو بمؤشر متوسط مرتفع بما يكفي لكسب السيارة تصنيف خمس نجوم كحد أقصى “.

وبمناسبة التصنيف الجديد لسيارة نيكسو، صرح أندرياس كريستوف هوفمان ، نائب الرئيس للتسويق والمنتجات في شركة هيونداي موتور – أوروبا: “نحن فخورون بتصنيف مبادرة Green NCAP لسيارة نيكسو الكهربائية ضمن فئة الخمس نجوم، لتنضم إلى كل من سيارتي أيونيك وكونا الكهربائيتين، وهذا دليل إضافي على أننا نحقق هدفنا المتمثل في إتاحة حلول تنقل عالية الجودة وصديقة للبيئة للجميع”. وأضاف: “لقد تمت الإشادة بمركبتنا الكهربائية الرائدة التي تعمل بخلايا الوقود، ليس لكونها مركبة صديقة للبيئة عديمة الانبعاثات فقط، ولكن أيضًا كمنتج قوي ذي كفاءة عالية في استخدام الطاقة”.

وتعد سيارة هيونداي نيكسو الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود المركبة الرائدة تكنولوجياً ضمن أسطول المركبات الصديقة للبيئة المتنامي لشركة هيونداي موتور، لأنها تجمع بين التطبيق العملي والأداء لسيارات الدفع الرباعي كروس أوفر مع التكنولوجيا الكهربائية المتقدمة ووظائف مساعدة السائق الشاملة وميزات التصميم المبتكرة.