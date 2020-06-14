سيارة “MINI” الكهربائية في لاس فيغاس

لاس فيغاس- إنها مدينة مذهلة تبرز فيها النسخ المصغرة من تمثال الحرية من نيويورك وبرج إيفل من باريس والأهرامات المصرية وقنوات فينيسيا بين مباني الفنادق والكازينوهات الرائعة. يستقبلك شبيه ألفيس في كل زاوية شارع، كما يمكن أن تأخذك لاس فيجاس نفسها إلى جانب آخر من العالم نظرا لموقعها وسط صحراء نيفادا. والحقيقة هي أن تقليد المشاهد الشهيرة في شارع لاس فيغاس، المعروف بالنسبة للجميع ببساطة باسم “الشريط”، يجذب المزيد من السياح كل عام أكثر من كل من النسخ الأصلية. كما تقام عروض بشكل دائم في ساحات العرض مثل عروض ديفيد كوبرفيلد، وساينفليد وروي، وهانس كلوك، لتشكل عنصرا جذابا للجمهور العام. وفي الكازينو والمدينة الترفيهية، كل شيء أكثر إثارة من أي مكان آخر. ينطبق هذا أيضا على الطريق المخصص للسيارات. ومن بين سيارات الليموزين الطويلة والسيارات الرياضية الحصرية والسيارات المعدلة مع المحركات القوية، فإن السيارة الرائعة حقا هي القادرة على توليد عامل النجاح. ومنها على سبيل المثال، سيارة صغيرة كهربائية بالكامل من المملكة المتحدة. هذا واقع حقيقي: في لاس فيجاس، تعد سيارة MINI Cooper SE الجديدة (معدل استهلاك الوقود: 0.0 لتر/ 100 كم؛ معدل استهلاك الكهرباء: 16.8-14.8 كيلو واط/100 كم؛ معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 0 جم/ كم) من السيارات التي تحظى بالجاذبية والاهتمام إلى حد بعيد.

عندما يحل الليل في لاس فيغاس، تشكل الأضواء المنبعثة من الواجهات، واللوحات الإعلانية، وعلامات الاتجاه، والأضواء الكاشفة محيطاً متعدد الألوان، بوميض مبهر من أضواء النيون ووحدات LED. ومع ذلك، فإن مجلس مدينة لاس فيغاس يفعل كل ما بوسعه للحد من استهلاك الموارد. وتقوم جميع المباني العامة الآن بتوليد الكهرباء من مصادر متجددة. كما يسهل العثور على محطات شحن المركبات الكهربائية. وتقوم سيارة MINI Electric بإعادة شحن بطارياتها لتكون جاهزة للنزهة في اليوم التالي.